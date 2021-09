Lam Research Corp. kondigde vandaag de uitbreiding van zijn productie footprint in Oregon aan met een nieuwe faciliteit van 45.000 vierkante voet in de stad Sherwood, gepland om te openen in december 2021. Lam is een van de grootste leveranciers van halfgeleiderproductieapparatuur ter wereld en deze nieuwe site zal chipmakers voorzien van de essentiële tools die nodig zijn om chips te bouwen voor geavanceerde elektronische apparaten. De nieuwe faciliteit is lam’s vijfde productielocatie in de Verenigde Staten en zal zijn veerkracht en vermogen om aan de toenemende vraag van klanten te voldoen verder verbeteren, aangezien chipleveranciers de productie wereldwijd willen opvoeren.

Lam verwacht dat zijn nieuwe faciliteit ongeveer 300 nieuwe banen en carrièremogelijkheden zal creëren voor inwoners van de gemeenschappen Sherwood en Washington County, waaronder veteranen van de strijdkrachten, studenten en afgestudeerden van middelbare scholen. Veel van de vacatures zullen worden bemand via lam’s gecontracteerde uitzendbureaus, waaronder Acara Solutions en Randstad USA. Voordelen zullen naar verwachting een meerweeks betaald trainingsprogramma omvatten voor vaardigheden voor banen in de halfgeleider- en technologie-industrie.

“We bouwen aan het productiepersoneel van de toekomst – van ons uitgebreide trainingsprogramma en productietechnieken van de volgende generatie tot onze flexibele en collaboratieve werkomgeving”, aldus Tim Archer,president en CEO van Lam Research. “Terwijl we onze productieactiviteiten blijven uitbreiden, zijn we verheugd om een tweede faciliteit in Oregonte openen. We waarderen de productieve samenwerking met de stad Sherwood en kijken ernaar uit om een actief lid van hun zakelijke gemeenschap te zijn.”

“We zijn verheugd om samen te werken met Lam Research terwijl ze uitbreiden naar onze stad,” zei Keith Mays,burgemeester van Sherwood, Oregon. “Het hebben van een toonaangevend bedrijf in halfgeleiderproductieapparatuur in Sherwood zal nieuwe hoogwaardige banen creëren en aanzienlijke economische impact hebben op onze gemeenschap.”

Nieuwe teamleden beginnen hun trainingsprogramma op lam’s nabijgelegen locatie in Tualatin, Oregon totdat het nieuwe productiegebouw in Sherwoodwordt geopend. Beschikbare functies zijn assemblers, testtechnici, engineeringtechnici en materiaalverwerkers.

Zowel Acara Solutions als Randstad USA organiseren doorlopende virtuele banenbeurzen voor de Lam-productieposities.

Lam Research Corporation is een wereldwijde leverancier van innovatieve wafer fabricage apparatuur en diensten aan de halfgeleiderindustrie. Lam’s apparatuur en diensten stellen klanten in staat om kleinere en beter presterende apparaten te bouwen. Tegenwoordig is bijna elke geavanceerde chip gebouwd met Lam-technologie. We combineren superieure systeemengineering, technologisch leiderschap en een sterke op waarden gebaseerde cultuur, met een niet aflatende toewijding aan onze klanten. Lam Research (Nasdaq: LRCX) is een FORTUNE 500® bedrijf met hoofdkantoor in Fremont, Californië,met activiteiten over de hele wereld.