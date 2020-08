VELO3D en Lam Research Corporation , innovator op het gebied van digitale productie, hebben vandaag een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst aangekondigd die samenwerking omvat op het gebied van nieuwe materialen en ontwerpen in metal Additive manufacturing (AM) of 3D-printtoepassingen voor de halfgeleiderindustrie. Lam is van plan het volume van door AM geproduceerde onderdelen de komende vijf jaar aanzienlijk te vergroten.

Additive manufacturing maakt de transformatie van de supply chain mogelijk van de productie van onderdelen die doorgaans met subtractieve methoden zijn vervaardigd, naar innovatieve ontwerpen met hogere prestaties die flexibele supply chains in staat stellen de Industry 4.0-principes over te nemen. VELO3D zal nieuwe metaallegeringen ontwikkelen op zijn Sapphire®-printer die essentieel zijn voor Lam-ontwerpen en -technologieën. Lam Capital zal ook een niet bekendgemaakt bedrag in VELO3D investeren.

“Lam Research maakt gebruik van additieve productie als aanjager van de innovatie waarmee onze klanten kleinere, snellere, krachtigere en energiezuinige elektronische apparaten kunnen bouwen voor dagelijks gebruik”, zegt Kevin Jennings, Senior Vice President Global Operations bij Lam Research . “Deze gezamenlijke ontwikkelingsregeling past goed bij Lam’s missie om voortdurend nieuwe technologieën te zoeken die de grenzen van productontwerp en fabricage verleggen. We zijn verheugd om de halfgeleiderindustrie te leiden in het leveren van waarde aan onze klanten van AM. ”

“Halfgeleiderproductie is een van de beste voorbeelden van productie in grote hoeveelheden en Lam vereist de hoogste niveaus van herhaalbaarheid en consistentie om precisiecontrole op atomaire schaal te bereiken”, zegt Benny Buller, CEO en oprichter van VELO3D. “VELO3D is goed gepositioneerd om vertrouwen te bieden in 3D metaalprinten dankzij onze mogelijkheden voor kalibratie, metrologie en digitale traceerbaarheid. Deze relatie is bedoeld om Lam’s traject van voortdurende innovatie naar het produceren van apparatuur te versnellen die geavanceerde microprocessors, geheugenapparaten en talloze gerelateerde producttypes creëert. “

Metal AM is een veelbelovend onderdeel van de digitale transformatiebeweging die de afhankelijkheid van analoge fabricagemethoden vermindert. Beginnend met een CAD-bestand, bouwt AM metalen productiedelen met behulp van lasers om fijn metaalpoeder laag voor laag te smelten. 3D-printen maakt versnelde tijdlijnen, vermindering van grondstoffen en complexe ontwerpen mogelijk die te moeilijk of te duur zijn om met conventionele methoden te vervaardigen.

VELO3D heeft onlangs een financieringsronde van $ 40 miljoen afgesloten, waarmee de totale financiering voor het bedrijf op $ 150 miljoen komt. Deze nieuwe investering stelt het bedrijf in staat om haar technologische mogelijkheden uit te breiden en tegen medio 2022 winstgevend te zijn.

Lam Capital is de venture-groep van Lam Research die investeert in innovatieve bedrijven die de meest uitdagende, impactvolle problemen van vandaag aanpakken. Van innovatieve halfgeleider- en apparatuurtechnologieën tot AI- en Industry 4.0-technologieën, Lam Capital investeert in en werkt samen met startups die hun respectievelijke industrieën verstoren.

Bron: Semiconductor Digest