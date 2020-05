Studentenstart-up Lalaland is de winnaar van de Innovator League. Lalaland gebruikt neural networks voor het creëren van kunstmatige paspoppen. Hiermee bieden ze e-commerce vele verschillende visuele paspoppen gebaseerd op leeftijd, maat en etniciteit.

De winnaar van de Rough Diamond League is Syntho. Syntho’s doel is het verhelpen van het privacy dilemma. Ze maken gebruik van synthetische data gegenereerd via hun op deep-learning gebaseerde Syntho Engine (SaaS).

De winnaar van de Innovator League ontvangt een prijzenpakket ter waarde van 50.000 euro. De Rough Diamond winnaar gaat met een prijs ter waarde van 10.000 euro naar huis. Tijdens de finale van de 15e editie was founder van het Borski Fund, Simone Brummelhuis, aanwezig om te vertellen over gendergelijkheid en eerlijke kansen in bedrijven.

De acht finalisten willen op hun eigen manier de wereld verbeteren. Ze zijn hierin geholpen door het Business Panel en de Partners van de Philips Innovation Award, die de deelnemers van constructieve feedback hebben voorzien. Mede door deze feedback en coaching zijn alle deelnemers in de afgelopen periode enorm gegroeid.

Deze 15e editie vond dit jaar niet plaats in Theater Rotterdam zoals voorgaande jaren, maar in een nieuw jasje, live vanuit studio 4 in Hilversum. Door de COVID-19 pandemie is de Finale geheel virtueel gemaakt met behulp van Augmented Reality (AR)- technologie. Op maandag 25 mei (9:15), dinsdag 26 mei (17:45) en donderdag 28 mei (16:15) zal een 10 minuten compilatie van de finale worden uitgezonden op RTL Z.

De organisatie van de Philips Innovation Award

De Philips Innovation Award is een onafhankelijke non-profit organisatie die nauw samenwerkt met en gesponsord wordt door onder andere de Koninklijke Philips. Het bestuur van de Award bestaat uit zeven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op deze manier is het een Award georganiseerd voor studenten, voor studenten.