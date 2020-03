Kurt Sievers volgt Rick clemmer op als President en Chief Executive Officer NXP

NXP Semiconductors N.V. heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur Kurt Sievers, 50, unaniem heeft benoemd als President en Chief Executive Officer. De heer Sievers volgt Richard “Rick” Clemmer op, die sinds 2009 met succes NXP leidt. De Raad van Bestuur zal de benoeming van de heer Sievers als uitvoerend bestuurder en Chief Executive Officer voorstellen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepland voor 27 mei. , 2020. Om een ​​soepele en naadloze overgang te garanderen, blijft de heer Clemmer een strategisch adviseur van NXP.

“Na een succesvolle carrière binnen NXP, is NXP uitgeroepen tot wereldleider in halfgeleideroplossingen voor de automobielsector, is Kurt de ideale kandidaat om de volgende Chief Executive Officer van NXP te worden. Het bestuur en ik geloof dat Kurt over alle vereiste vaardigheden beschikt om NXP te leiden en de strategie te sturen die Rick, Kurt en het managementteam de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, ”zei Sir Peter Bonfield, voorzitter van het bestuur van NXP. “Kurt is uniek in zijn vermogen om visie en strategie te vertalen naar uitvoering van wereldklasse, waarbij teams worden samengebracht om resultaten te behalen. Hij heeft het bewezen vermogen om zich te concentreren, te motiveren en een wereldwijd diverse organisatie te leiden, en belichaamt het ethos van NXP van een “klantgerichte passie om te winnen”. Terwijl we uitkijken naar het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van NXP, is het belangrijk om Rick’s immense bijdrage en onwrikbaar leiderschap van NXP te erkennen. Het toonaangevende bedrijf dat Kurt op het punt staat over te nemen, is direct een resultaat van Ricks jaren van onbaatzuchtige toewijding, zakelijk inzicht en doordacht leiderschap. Het bestuur en ik willen Rick bedanken voor zijn vele jaren van hard werken en zijn niet-aflatende focus, die ertoe heeft geleid dat NXP een gevestigde marktleider is, ideaal gepositioneerd om een ​​steeds veranderende wereldwijde halfgeleidermarkt te besturen.

Sinds september 2018 is Sievers de president van NXP, met direct toezicht en beheer van alle bedrijfsonderdelen van NXP. Sievers kwam in 1995 bij NXP en vervulde snel een reeks leiderschapsposities voor Marketing & Sales, Productdefinitie & Ontwikkeling, Strategie en Algemeen Management in een groot aantal marktsegmenten. Hij is lid van het uitvoerend managementteam sinds 2009, waar hij een belangrijke rol speelde bij het definiëren en implementeren van de NXP High-Performance Mixed Signal-strategie. In 2015 was Sievers invloedrijk bij de fusie van NXP en Freescale Semiconductors, wat resulteerde in de oprichting van een van de toonaangevende halfgeleiderbedrijven en de duidelijke leider in halfgeleiders in de automobielsector.

“De kans die NXP te wachten staat, is aanzienlijk, en het vermogen om de organisatie naar het volgende hoofdstuk te leiden is zeer uitdagend en ongelooflijk opwindend”, aldus Kurt Sievers, president van NXP. “Ik heb het afgelopen decennium het grote plezier en de eer gehad om samen met Rick te werken. Hij is zowel een inspirerende leider als een mentor geweest in mijn loopbaanevolutie. Aan het begin van NXP als onafhankelijk bedrijf, hebben Rick en het Management Team de strategie van NXP in gang gezet om marktleidende en sterk gedifferentieerde bedrijven te ontwikkelen en winstgevend te laten groeien. Sinds de fusie met Freescale hebben we onze voetafdruk kunnen uitbreiden naar echt innovatieve oplossingen in The Internet of Things en Automotive. We benutten onze focus op veilige en veilige edge-computing, samen met connectiviteit en efficiënt energiebeheer. We hebben grote vooruitgang geboekt in onze uitvoering en ik zal trouw blijven aan deze succesvolle en winnende strategie. Als organisatie blijven we ons passioneel richten op het succes van onze klanten op basis van vertrouwde partnerschappen. We zullen een cultuur van innovatie, samenwerking en persoonlijke verantwoordelijkheid bevorderen die ertoe zal leiden dat zeer betrokken teams winstgevende groei opleveren. ”

“Ik heb de afgelopen 11 jaar de mogelijkheid gehad om samen te werken met en de groei en evolutie van Kurt bij NXP te ondersteunen en ben ervan overtuigd dat hij de beste leider is om NXP te blijven meenemen naar het volgende hoofdstuk van succes gericht op klantgerichte passie om te winnen,” zei Rick Clemmer, NXP Chief Executive Officer. “Kurt is een belangrijk lid van ons managementteam dat onze cultuur en ons raamwerk heeft gecreëerd voor de voortdurende waardecreatie van NXP gericht op echt productleiderschap. Hij heeft ook met succes onze visie uitgevoerd om de echte marktleider in halfgeleiders in de automobielsector op te bouwen. Hij heeft een diep geëngageerd vermogen aangetoond dat hem in staat stelt om succesvol samen te werken met klanten, partners en werknemers om te winnen in onze reis om markt- en denkleiderschap te ontwikkelen op kritieke gebieden zoals ADAS, de volgende generatie elektrische voertuigen en veilige connectiviteit via de IoT-, mobiele en Auto-ecosystemen . Ik ben enorm trots op wat we de afgelopen 11 jaar bij NXP hebben kunnen bereiken, terwijl ik het voorrecht had om dit geweldige bedrijf te leiden en kijk ernaar uit om als strategisch adviseur te blijven fungeren. ”