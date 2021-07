Dit keer alweer voor de 22e keer: de Kunststoffenbeurs. En dit jaar op een andere plek: de Brabanthallen in Den Bosch. Op 15 en 16 september is opnieuw de complete keten aanwezig. En alle partijen zijn gretig om deel te nemen, merkt de organisatie. België is dit jaar als eerste ‘partnerland’.

Zo’n 250 exposanten op de Kunststoffenbeurs

Mikrocentrum, een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie voor de technische maakindustrie (met het hoofdkantoor in Veldhoven), organiseert de Kunststoffenbeurs al sinds 1999. Vorig jaar ging de beurs vanwege corona niet door. Dit jaar, zo merkt manager Timo van Leent van Mikrocentrum, ‘wil iedereen heel erg graag’. ‘En het kan veilig, dus we gaan ervan uit dat voor deze editie de beursdeuren gewoon open kunnen half september’, zo zegt hij.

Anders dan in voorgaande jaren wordt de beurs ditmaal overigens georganiseerd in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar verwacht Van Leent in totaal zo’n 250 exposanten en rond de 3.000 bezoekers. Die kunnen zich twee dagen lang van half tien tot vijf uur laten voeden met alles wat de kunststof- en rubbersector in de meest brede zin te bieden heeft.

Eerste sinds pandemie

Van Leent merkt tijdens de voorbereidingen in deze maanden dat alle partijen ‘gretig’ zijn. Dat heeft volgens de manager meerdere redenen: bijvoorbeeld dat de gehele keten zich weer eens gezamenlijk op één plek presenteert. En: het is de eerste grote beurs van zijn soort die – sinds de coronapandemie begon – doorgang vindt. ‘Het afgelopen jaar was beursbezoek in Europa niet tot nauwelijks mogelijk. Hier hebben we straks alles bij elkaar: van de grondstoffen tot de machines. Dat maakt het even breed als interessant.’

Omdat het geheel zo breed is, zegt Van Leent, heeft de beurs dit jaar ook geen overkoepelend thema. ‘We hebben niet echt één thematische paraplu waar we alles onder kunnen hangen. De beurs behandelt alle belangrijke actuele ontwikkelingen, van smart production en reshoring tot duurzaamheid en recycling.’ Wat de beurs ook zal laten zien, zijn de technologische innovaties in de kunststof- en rubberbranche van de afgelopen twee jaren. ‘De nieuwste materialen, machines en technieken zullen getoond worden’, zegt Van Leent.

Kruisbestuiving

Het aardige van deze opzet, aldus Van Leent, is dat er sprake is van de nodige kruisbestuiving: veel exposanten zullen ook letterlijk bezoeker zijn bij andere stands, daar willen netwerken, kennis opdoen en delen. ‘En dat is mooi, want ten diepste gaat het ons daar ook om: dat we de ultieme ontmoetingsplek zijn voor de gehele keten in de Benelux. Mensen zijn op zoek naar een oplossing voor hun probleem. Maar ze kunnen hier nog veel meer oplossingen halen. Er is veel kennisoverdracht mogelijk.’

Hij verwacht in dat opzicht ook veel van het zogeheten Machineplein, waar onder andere een aantal spuitgietfabrikanten de nieuwste methodes en machines zal laten zien. ‘Ik denk dat dat er spectaculair uitziet, zelfs voor de kenners in de sector.’

Continu gewerkt

Het thema duurzaamheid wordt onder meer nader ingevuld op het themaplein Rethink Expo. Daar laat de Federatie NRK en PlasticsEurope namens de branche zien ‘hoe er continu wordt gewerkt aan verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van de producten’, zegt Van Leent. ‘Dit themaplein is een mooie, extra aanvulling. Duurzaamheid is natuurlijk sowieso een belangrijk onderwerp in de sector. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verminderen van het energieverbruik of het circulair gebruik van grondstoffen.’

Congresprogramma

Naast de beurs is er – vanzelfsprekend – een congresprogramma. Daar zal een aantal experts spreken, uit Nederland en België. Dat laatste is met een goede reden, want de zuidenburen zijn dit jaar ‘partnerland’. Van Leent: ‘Dat hebben we voor het eerst. We hebben gekozen voor België, omdat daar verschillende interessante ontwikkelingen te zien zijn. Kunststof- en rubberbedrijven uit België spelen al jaren een belangrijke rol binnen de industrie. Die zetten we hier volop in de schijnwerpers. En er komen al jaren veel Belgische bezoekers, dus in die zin is België ook een logische eerste keuze.’

Samenwerking

Medio september gaat het dus gebeuren. Dit keer tegelijk met het kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish+Surface. Dit event biedt productontwikkelaars, productdesigners, engineers, r&d’ers, specialisten en onderzoekers één plaats om de gehele waardeketen te ontmoeten: van design en materiaalkeuzes tot en met analyse en de daadwerkelijke coatingtechnologie. ‘Een mooie samenwerking’, aldus Van Leent.