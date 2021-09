Kunststoffenbeurs 15 en 16 september: groot én veilig – België als partnerland

De 22ste editie van de Kunststoffenbeurs komt eraan, en daar is organisator Mikrocentrum ‘heel erg blij mee’. ‘Na twee jaar brengen we de hele kunststof- en rubbersector uit de Benelux weer samen’, zegt manager Timo van Leent van Mikrocentrum. ‘En dat voelt goed.’

Anders dan in voorgaande jaren vindt de Kunststoffenbeurs dit jaar plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar verwacht Van Leent op 15 en 16 september tussen half tien ’s ochtends en vijf uur ’s middags in totaal zo’n 3.000 bezoekers. Die kunnen op zwerftocht langs zo’n 220 exposanten om ‘bijgepraat’ te worden over de nieuwste machines, materialen en ontwikkelingen. ‘Maar ook om op de hoogte gebracht te worden over zaken als intelligente machinebouw, kostprijs-besparingen, recycling en optimalisatie van productieprocessen’, aldus Van Leent.

220 exposanten: dwarsdoorsnee van de branche

Het aantal van 220 exposanten noemt Van Leent ‘heel mooi’. ‘Ze geven een goede dwarsdoorsnee van de hele branche. In normale tijden zouden we misschien 250 exposanten hebben gehad, maar dit is een prachtig aantal. En sommigen pakken ook echt uit met een grotere stand, dus de bezoeker komt ook dit keer helemaal aan zijn trekken.’

Er zijn verschillende nieuwigheden dit jaar. Zo is er een Machineplein, waar de nieuwste machines draaiend te zien zijn. En er is voor het eerst een zogeheten partnerland; dat is België. Een logische keuze, aldus Van Leent. ‘De Belgische kunststof- en rubberindustrie speelt een belangrijke rol binnen de industrie. En bovendien komen veel van onze exposanten en bezoekers traditiegetrouw uit België.’ Reden genoeg om het land als eerste partnerland centraal te stellen op de beurs, zegt Van Leent. Dat gebeurt onder andere door een aantal Belgische exposanten uit te lichten, met een Belgisch Paviljoen en door een aantal sprekers uit België uit te nodigen.

Keynotes van ASML en Deceuninck

Want ook het sprekersprogramma ziet er mooi uit, meent Van Leent. Er zijn in totaal liefst dertig lezingen en vier zogeheten Keynotes. Onder andere van Peter Albers van ASML, die spreekt over de uitdagingen en kansen op het gebied van kunststoffen. En van Johan Paulus van Deceuninck, die het zal hebben over het recyclen en hergebruiken van PVC.

En daarnaast is er voor de bezoeker meer dan genoeg te doen, meent Van Leent. Zo is er een internationale Meet & Match, om relevante contacten op te doen, en vindt tegelijkertijd de beurs Materials+Eurofinish+Surface plaats. ‘Wij denken dat er voor de bezoekers tussen beide beurzen interessante kruisbestuivingen mogelijk zijn.’

Aanmelden verplicht

Ook in coronatijden is de bezoeker veilig, bezweert Van Leent. De Kunststoffenbeurs houdt zich aan alle geadviseerde regels. Bovendien worden alle bezoekers geregistreerd. Van Leent: ‘Het bezoek is gratis, maar je moet je wel aanmelden en je moet een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Bovendien ben je verplicht een ID-bewijs te laten zien. We willen dat het succesvol doorgaat, maar het moet veilig. En zo kunnen we dat doen.’

Bent u er ook bij als bezoeker? Schrijf u snel in.