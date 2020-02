Kunstmatige intelligentie ondersteunt Stadstoezicht en politie tijdens carnaval

In het uitgaansgebied staan op verschillende plekken camera’s, microfoons en sensoren. Via de camera’s en sensoren kan met kunstmatige intelligentie worden geanalyseerd of bepaalde lichaamsbewegingen onderdeel zijn van enthousiasme of van een (aanstaande) vechtpartij. De sensoren reageren specifiek op arm- en beenbewegingen. Er zijn datasets gebruikt met allerlei beelden van mensen die enthousiast dansen en van mensen die (gaan) vechten. Het systeem heeft daarvan geleerd en kan hierdoor ook nieuwe situaties herkennen aan de hand van de beelden die het al gezien heeft.

“We analyseerden ook geluid”, vertelt Tinus. “Ook daar hebben we het systeem gevoed met datasets. Het kan bijvoorbeeld glasgerinkel herkennen maar ook stressgeluiden in iemands stem. Als we dat laatste waarnemen, kunnen we ook weer onderscheid maken in stress van een spannend vrijgezellenfeest en een angstschreeuw van iemand in een dreigende situatie. Met carnaval is er nog meer achtergrondgeluid dan normaal dus dat was ook ideaal om te testen en te zien of het systeem ook dan nog goed onderscheid kan maken.”

Privacy

Als er dan een verdachte situatie is opgepikt door het systeem, gaat er via de toezichtsruimte van Stadstoezicht een signaal naar de politie. Die kan dan live meekijken via de camera’s om te kijken of er echt wat aan de hand is. Er wordt geen beeld opgenomen, het gaat echt om live meekijken.

“Carnaval is echt een goed moment om dit te testen”, weet Tinus. “Dan zijn er heel veel mensen aanwezig en kunnen we kijken of het systeem het ook nog snapt als mensen vreemde kostuums aan hebben en grote verentooien op, etc.” De resultaten krijgt hij binnenkort teruggekoppeld van de politie. “Dan weten we welke meldingen juist waren en welke loosalarm. Dat helpt ons te evalueren: werkt het al goed of moet het systeem nog meer gevoed worden met data? Ons doel met dit project is het ondersteunen van de meldkamer. De technologie kan veel en we laten die zo optimaal voor ons werken.”

Bron: Brainport Development