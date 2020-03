Kunstmatige intelligentie en slimme sensoren kunnen inpakrobots pakjes snel en zonder schade verplaatsen.

Zoals bekend zijn robots erg goed in routinehandelingen. Je kunt ze programmeren om objecten op te pakken en ze bijvoorbeeld in een doos of op een lopende band te plaatsen. Er is één belangrijk nadeel: omdat robots niet het effect kunnen voorspellen van botsingen, stoppen de armen van de robots nu nog vlak voordat ze een pakje oppakken of ergens neerzetten. Zo voorkomen ze dat het item te hard ergens tegenaan botst, en er schade ontstaat. Met andere woorden: de huidige robots schuwen dus botsingen, in plaats van ze te gebruiken. Ze zijn dus precies en betrouwbaar, maar slecht in het uitvoeren van dynamische opdrachten waarbij sprake is van contact.

Impact-bewust

Mensen zijn veel beter in het voorspellen van het effect van een botsingen, en daarom een stuk sneller. Zij zijn in staat om een artikel in één snelle, vloeiende beweging op een band te zetten, of zelfs te gooien, zonder dat het item, de lopende band of zij zelf, schade oplopen. Hetzelfde probleem speelt ook bij het plaatsen van artikelen in een krat of doos. Daarin zijn mensen niet alleen sneller dan robots, ze zijn ook veel beter in staat om de krat of doos zo efficiënt en snel mogelijk te vullen.

Mensen worden vaak ook nog ingezet bij het leeghalen van pallets, het zogenaamde depalletiseren. Daar bestaan wel automatische systemen voor, maar die zijn erg duur en nemen veel ruimte in. Ook hier zou een robot die impact-bewust is, een uitkomst zijn, één die dus leert wat het effect is van gelijktijdige botsingen, en daarnaar handelt door snel te reageren op onverwachte situaties.