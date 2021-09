Met de ROFLEX lanceert KTR een nieuwe askoppeling volgens DIN 740, die zich kenmerkt door zijn compacte vormgeving en zijn servicevriendelijkheid. Naast koppeloverbrenging compenseert de flexibele koppeling uitlijnfouten en dempt torsietrillingen. De ROFLEX is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en momenteel in zeven groottes voor koppels van 65 tot 790 Nm. Medio 2022 komen daar nog eens vijf groottes bij, waarmee het koppelbereik wordt uitgebreid tot 5.000 Nm.

De ROFLEX is een kortbouwende askoppeling voor assen die tussen de 3 en 6 mm uit elkaar staan. Het koppel wordt overgebracht via het elastomeerpakket die tegelijkertijd uitlijnfouten compenseert en schokken en torsietrillingen dempt. Mochten de elastomeren door extreme belastingen bezwijken, dan blijft de fail-safe koppeling het koppel overbrengen.

De ROFLEX is gemaakt van gietijzer en is verkrijgbaar in twee types: Bij type N bestaan zowel het kamer als het nokgedeelte uit standaard naven. Bij het SH SPLIT ontwerp daarentegen is de nokkennaaf gespleten. Hier wordt de naaf mechanisch in twee helften gescheiden door middel van een speciale breekmethode. De unieke breukvlakken centreren beide naafhelften precies op elkaar, waardoor foutieve montage vrijwel onmogelijk wordt. De naafhelften kunnen eenvoudig op elkaar gemonteerd worden waarbij de passing van de boring ongewijzigd blijft. De naaf kan eenvoudig axiaal worden verschoven door het breukprincipe. Zo kan de gedeelde naaf eenvoudig radiaal worden gemonteerd en gedemonteerd zonder het drijvende en/of gedreven component te verplaatsen.

‘’In de regel raden wij onze klanten aan de SH-SPLIT-naaf op de motoras te monteren. Hierdoor is de koppeling in zijn geheel eenvoudiger te monteren en is er in geval van service meer ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor het verwisselen van de elastomeerpakketten”, aldus Michael Brüning, productmanager bij KTR Systems GmbH. “Bovendien kan de gebruiker hiermee de draairichting controleren zonder koppelingsnaaf op de motoras.”

De ROFLEX voldoet aan de Europese ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU. Toepassingsgebieden in de algemene machinebouw zijn o.a. pompen, compressoren, tandwielkasten, ventilatoren en riemaandrijvingen.

KTR Systems GmbH ontwikkelt en produceert mechanische koppelingen, remmen, koelers en hydraulische componenten voor de machine- en installatiebouw. Het bedrijf werd in 1959 opgericht in Rheine, Westfalen, en heeft wereldwijd meer dan 1.100 mensen in dienst, waarvan bijna 500 in Duitsland. Het wereldwijde KTR-netwerk omvat 24 dochterondernemingen en 90 verkooppartners, evenals productievestigingen in Brazilië, China, Duitsland, India, Taiwan en de VS.