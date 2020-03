Krohne en Samson: ‘Grote stap richting autonome fabriek’

Focus-On kreeg van beide moederbedrijven, Krohne en Samson, de kans om met een schone lei te beginnen. De joint venture in Dordrecht greep die kans: in negen maanden tijd werd een prototype van een apparaat ontwikkeld, dat alles wat komt kijken bij het monitoren, diagnosticeren, inregelen en optimaliseren van industriële flowprocessen in zich integreert én naadloos laat samenwerken. ‘Een grote stap in de richting van de autonome fabriek in het Industrie 4.0-tijdperk’, claimen beide moederbedrijven.

Krohne en Samson geven joint venture Focus-On vrije hand

Krohne (met hoofdzetel in Duisburg) en Samson (Frankfurt) zijn geen onbekenden van elkaar: ze werken al 25 jaar regelmatig samen in projecten her en der in de wereld. Samen kunnen ze klanten nogal eens een sterkere propositie bieden. Want ze zitten niet in elkaars vaarwater, maar zijn mooi complementair: Samson is een grote wereldspeler in control valves (regelkleppen), Krohne in instrumentatieoplossingen voor industriële flowprocessen, denk aan gas- en vloeistofstromen zoals olie, water of melk.

Overeenkomsten zijn er ook: het zijn beide Duitse familiebedrijven, met een cultuur die op continuïteit gericht is – en met een lange historie: Samson werd in 1907 opgericht, Krohne in 1921. Verder ontlopen ze elkaar niet veel qua omzet (rond 600 miljoen euro) en aantallen medewerkers.

Grijze tsunami

Niet verwonderlijk dat de bedrijven – en hun ceo’s – elkaar goed kennen en regelmatig spreken. Met als terugkerend onderwerp: hoe kunnen we eindgebruikers samen beter bedienen? Welke kansen biedt smart industry – de digitalisering, het internet of things, big data analyse, artificial intelligence – voor de procesindustrie? Hoe kunnen we de grijze tsunami (het groeiende tekort aan vakmensen) in onze sector pareren? En kunnen we de aldoor toenemende rekenkracht van computers aanwenden om te voorzien in de groeiende behoefte aan intelligente veldoplossingen?

‘De knowhow in de regio stelt ons in staat om heel snel grote stappen te maken’

Eind 2017 kregen die gedachtewisselingen concreet vorm: de ceo’s formeerden een team dat boven tafel moest krijgen of het integreren van instrumentatietools van Krohne en een regelklep van Samson in één smart apparaat een haalbare kaart is. André Boer, ontwikkelmanager en al 35 jaar werkzaam bij Krohne, en Kraveet Banghu, door de wol geverfd bij Samson, werden als trekkers van het project aangesteld.

Ecosysteem

Onder hun leiding kreeg de ambitie om zo’n slimme, geïntegreerde oplossing te ontwikkelen vorm en werd een plan van aanpak opgesteld. Dat bracht de handen van beide families op elkaar: september vorig jaar presenteerden de twee bedrijven de 50-50 joint venture Focus-On, een nieuw bedrijf dat zich zou gaan toeleggen op ‘het ontwikkelen en produceren van autonome actuatoren voor de procesindustrie 4.0’. Met als standplaats het uitgestrekte complex van Krohne Altometer in Dordrecht. André Boer: ‘De infrastructuur is best oké hier en we kunnen gebruikmaken van het ecosysteem van innovatieve toeleveranciers. De knowhow in de regio stelt ons in staat om heel snel grote stappen te maken.’

Wat ook is gebeurd: Focus-On wist in negen maanden tijd een prototype te ontwikkelen dat goed werkt en de verwachtingen overtreft. Supersnel, verklaart André Boer: ‘Bij ontwikkeltrajecten in onze sector praat je al gauw over drie, misschien vijf jaar.’

Schone lei

Die snelheid is volgens hem vooral te danken aan de aparte status van Focus-On. ‘We kregen de kans om met een schone lei te beginnen. Met alle ruimte om qua aanpak, technologie, tools, medewerkers en partners die keuzes te maken die ons goeddunken.’ Een inmiddels beproefd concept om innovatie te versnellen: niet aan de leiband lopen van de grote moeder, voor wie dingen faliekant anders aanpakken heel lastig of zelfs ondoenlijk is. Wel: frank en vrij gebruikmaken van state-of-the-art technologieën en inzichten, je eigen weg gaan, agile en lean & mean ontwikkelen. Voor zover dat althans verstandig is, benadrukt André Boer. ‘Helemaal geen gebruik maken van de enorme kennis van de r&d-afdelingen in Duisburg en Frankfurt zou natuurlijk dom zijn.’

Snelle rondjes

De oplossing die Focus-On heeft ontwikkeld, integreert drie functies: de regelklep (die de snelheid van de flow bepaalt), sensoren (die realtime data spuien over de stroomsnelheid, druk, temperatuur, vloeistofsamenstelling en zo meer) en een ‘dikke’ computer die al die data verwerkt en analyseert, en op basis daarvan de flow razendsnel optimaliseert – 100 procent autonoom. Die functies zijn niet nieuw: ook in de huidige situatie kom je in flowprocessen kleppen, sensoren en – in de controle-/regelkamer – een computer tegen. Groot verschil: die sensoren, vaak van diverse leveranciers, soepel laten samenwerken is heel lastig – en vanuit de controlekamer de flow finetunen op de vereiste nauwkeurigheid kost tijd. ‘Door continu “rondjes” te maken, komt dat uiteindelijk goed’, zegt Boer. ‘Ons eerste product doet dat veel sneller en efficiënter: geef aan welke flow je wilt hebben en hij regelt het, autonoom – door die rondjes honderd keer per seconde te maken.’

Predictive maintenance

En daar blijft het niet bij: het innovatieve apparaat – de Duitse moederbedrijven spreken van een intelligente Prozessknoten – verschaft niet alleen realtime informatie over de procesgang, het trekt ook aan de bel als er iets fout dreigt te gaan. Led-strips geven dat aan: groen voor oké, rood voor meteen actie ondernemen, andere kleuren voor actie op termijn. De exacte status – wat is kapot of dreigt kapot te gaan, wat is er mis in het proces – is draadloos af te lezen met een tablet of iPhone. Predictive maintenance à la smart industry, en tevens, voor de eindgebruikers die dat willen en toestaan, remote control & service door Focus-On; dat zit er allemaal in.

Neem het verschijnsel cavitatie, waarmee de procesindustrie veel te maken heeft. Dat komt erop neer dat bij een te lage druk in een pijpleiding vloeistoffen verdampen, waardoor er belletjes ontstaan – die verderop in het proces, als de druk wordt opgevoerd, knappen. Cavitatie is een grote oorzaak van klepslijtage en kan door de oplossing van Focus-On tijdig voorspeld en dus voorkomen worden.

Autonome fabriek

De voordelen voor de eindgebruiker? André Boer noemt de belangrijkste: minder complexiteit in en optimale controle over het proces, met een hogere kwaliteit van de output, een verkleind risico op haperingen/stilstand en kosten- en tijdsreductie in de engineering, installatie van het device en in het proces zelf. Kortom, een grote stap richting de autonome fabriek waarin het proces zichzelf zonder menselijk ingrijpen regelt en optimaliseert. Het eerste product van Focus-On, F1 genoemd, gaat binnenkort in serieproductie.

Eerst veldtesten, dan uitleveren

Het Focus-On team bestaat inmiddels uit ongeveer 25 personen. Een bonte mix van nationaliteiten (naast Duitsers en Nederlanders onder meer Indiërs, Canadezen, Roemenen en Grieken) met kennis en expertise in fysica (waaronder computational fluid dynamics, stromingsleer, eindige-elementenmethode, magnetisme, ultrasound), mechanica, elektronica en softwareontwikkeling. Naar behoefte wordt het team aangevuld met expertise en capaciteit van partners. André Boer: ‘We hebben een aantal veldtesten op het oog, in de buurt van Dordrecht. Volgende stap is dat we het device op grotere schaal gaan testen. Inzet is dat we in het tweede kwartaal van dit jaar echt gaan uitleveren – eerst in Duitsland en de Benelux, daarna in de rest van Europa en uiteindelijk ook in Azië en de Verenigde Staten.’