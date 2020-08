Kopers LNG weten eindelijk hoeveel ze geleverd krijgen dankzij Nederlandse standaard

LNG is al vele jaren in gebruik en wordt steeds populairder. Het was echter tot nog toe een uitdaging om LNG (liquid natural gas) exact en consistent te meten. Kopers hadden dan ook geen idee of zij de hoeveelheid geleverd kregen waarvoor zijn betaalden. VSL, beter bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, heeft samen met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en partners als Shell, Fluxys en Enagas een installatie ontwikkeld waarmee LNG-flowmeters kunnen worden gekalibreerd. Hierdoor kunnen deze meters tot op de druppel nauwkeurig meten hoeveel LNG daadwerkelijk wordt geleverd.

LNG biedt vooral in de transportsector een schoner alternatief voor bunkerolie en diesel, omdat bij de verbranding van LNG aanzienlijk minder koolstofdioxide en stikstofoxide vrijkomt. Nu het gebruik van LNG in populariteit toeneemt, is het vaststellen van een internationale meetstandaard voor het nauwkeurig meten van dit vloeibare gas van groot belang, maar ook een grote technologische uitdaging. Aardgas wordt pas vloeibaar bij een temperatuur van -162 graden Celsius en daarom was het tot nog toe niet goed mogelijk om meetapparatuur op die temperaturen correct te laten werken. Gezien de volumes waarin LNG wordt getransporteerd kan zelfs een kleine meetfout honderdduizenden euro’s kosten. De nu ontwikkelde Nederlandse technologie resulteert in de wereldwijd eerste meetstandaard voor LNG en wordt deze zomer door VSL ingevoerd. Naar verwachting zullen andere metrologische instituten de Nederlandse standaard als nulmeting gaan nemen.