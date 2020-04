Koos van Oord en Kommer Damen treden na 12 jaar terug als commisarissen van Van Oord.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Oord N.V. is gehouden op 15 april 2020. Tijdens deze vergadering is het Jaarverslag 2019 gepresenteerd en is een wijziging van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

De jaarrekening is vastgesteld en de aandeelhouders hebben de Executive Board en Raad van Commissarissen decharge verleend voor het bestuur en toezicht in het boekjaar 2019.

Na bijna 12 jaar als lid van Van Oord’s Raad van Commissarissen is de heer Koos van Oord formeel teruggetreden. Hij zal de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijwonen tot september 2020. Wij zijn de heer Koos van Oord zeer erkentelijk voor alles wat hij voor onze organisatie heeft betekend, niet alleen als commissaris maar ook indertijd als directievoorzitter van Van Oord (2003-2008). In een periode van fusies en overnames tussen baggerbedrijven was hij de drijvende kracht achter de fusie tussen Van Oord ACZ en BHD in 2003. De heer Koos van Oord is bijna 50 jaar aan de familie onderneming verbonden.

Onze dank gaat ook uit naar de heer Kommer Damen, die na 12 jaar terugtreedt als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn kennis en commerciële ervaring in de maritieme sector zijn van onschatbare waarde geweest.

Tijdens de bijeenkomst is de heer Paul Verheul toegetreden tot de Raad van Commissarissen. De heer Paul Verheul is Van Oord’s voormalig Chief Operations Officer (2011 – 2019) en is nu directeur van MerweOord, de familieholding van Van Oord. Hij start in zijn nieuwe rol per september 2020. Daarnaast is de heer Jan Valkier benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Als CEO van rederij Anthony Veder brengt hij relevante expertise mee.

Het termijn van drie Commissarissen verstreek in april. De heer Laurent Josi, de heer Hoek en de heer van der Ven zijn herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is vanaf september als volgt: Niek Hoek, voorzitter en de leden Jean-Marie Laurent Josi, Hans van der Ven, Rob Kretzers,

Paul Verheul en Jan Valkier.