Koolen Industries voegt BrightBlu’s EV-laadoplossingen toe aan portfolio

Koolen Industries heeft 1,6 miljoen dollar geïnvesteerd in BrightBlu, dat slimme laadoplossingen voor elektrische voertuigen maakt. Met de investering verstevigt het in Hengelo gevestigde Koolen Industries de eigen positie als leverancier van integrale turn-key-oplossingen voor schone energie en mobiliteit.

De beschikbaarheid van effectieve laadoplossingen is cruciaal voor iedereen, zo stelt Koolen Industries in een persbericht op de eigen site. Vandaar de keuze om te investeren in meerdere bedrijven die actief zijn in EV-laden. Zo ook in BrightBlu, dat is gevestigd in Mumbai en zich vanuit daar richt op de Indiase en Europese markt.

Aanvulling op portfolio

‘BrightBlu heeft het bewezen vermogen om software en hardware naadloos te integreren voor de ontwikkeling en levering van prijsconcurrerende intelligente EV-oplaadoplossingen. Dat maakt het bedrijf tot een ideale leverancier voor het bedrijfsleven’, aldus Kees Koolen, ceo van Koolen Industries. ‘BrightBlu is een waardevolle aanvulling op ons portfolio, dat ook laadoplossingen bevat van We Drive Solar en Floading, e-mobility-serviceprovider Deftpower en NieuweWeme, voor de engineering en productie van opladers. Met dit portfolio kunnen we klanten alles bieden wat ze nodig hebben om stappen te zetten met schone mobiliteit.’

Kiezen voor een radicale aanpak

Wybren van der Vaart is mede-oprichter en ceo van BrightBlu. Volgens hem gaat de investering zijn bedrijf helpen om de internationale expansie te versnellen en verder intern onderzoek en ontwikkeling van zowel plug-and-charge als voertuig-naar-grid-oplossingen te financieren. ‘We zullen ons in eerste instantie richten op Europa, een vrij volwassen markt die we goed kennen, en India, een enorme markt waar stedelijke luchtvervuiling een enorm probleem is. Dit zal een solide basis creëren voor onze inspanningen om een ​​wereldwijde leverancier te worden van oplossingen die de klimaatverandering radicaal aanpakken.’

‘In Koolen Industries hebben we wederom de aandeelhouder gevonden die we zochten’



Gedeelde visie op een schoon energiesysteem

‘We zijn 100% op één lijn in onze missie om niet alleen de transportsector, maar het hele energiesysteem koolstofarm te maken’, zegt Koolen, voorheen ceo van online reisagentschap Booking.com en een vroege investeerder en voormalig coo van het wereldwijde taxibedrijf Uber. ‘De intelligente EV-laadoplossingen van BrightBlu zullen de acceptatie van elektrische voertuigen helpen versnellen.’

Scherpe focus op transitie

BrightBlu vindt het volgens Van der Vaart belangrijk om investeerders aan te trekken die meer dan alleen geld op tafel kunnen leggen. ‘In Koolen Industries hebben we wederom de aandeelhouder gevonden die we zochten. Kees Koolen en zijn team brengen een unieke combinatie van een scherpe focus op de energietransitie en ervaring in snel opschalende, wereldwijde technologiebedrijven.’