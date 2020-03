Energy Experience Group, dochteronderneming van het Nederlandse energieconglomeraat Koolen Industries, neemt voor meer dan 5 miljoen euro zonnepaneleninstallatiebedrijf NovaVolt Solar over.

“Onze klanten zullen profiteren omdat ze nu kunnen kiezen of ze hun zonnepanelen zonder voorinvestering willen kopen bij NovaVolt, of in één keer aan aan willen schaffen bij zusterbedrijf BonGo Solar. Aldus Hans Bouhof, CEO van Energy Experience Group.

“Dit zal het makkelijker maken voor mensen om zogenoemde ‘prosumers’ te worden. Dit zijn mensen die naast het produceren van hun eigen elektriciteit, deze ook terugverkopen aan het net”, zei John Grollé, General Manager NovaVolt Solar.

Op dit moment heeft slechts 10% van de Nederlandse woningen zonnepanelen geïnstalleerd volgens Holland Solar, maar er wordt verwacht dat de markt de komende jaren flink zal groeien.

“Door de middelen van NovaVolt en BonGo Solar te combineren, kunnen we snel opschalen en ons aandeel in deze snelgroeiende markt vergroten”, aldus Hans Bouhof, CEO Energy Experience Group.

BonGo Solar en NovaVolt zullen nauw samenwerken om elkaars groei te ondersteunen.

“Deze overname zal beide bedrijven helpen de zonne-industrie beter te begrijpen. We zullen van elkaar leren en efficiëntie vinden”, aldus Alfred Breggeman, directeur van de zonnetak van Koolen Industries.

Naarmate zonne-energie populairder wordt, zullen consumenten ook de prijzen zien dalen.

“De zonnepaneleninstallatie-industrie groeit, waardoor schaalvoordelen belangrijker worden. Met deze overname kunnen we de kosten verlagen en tegelijkertijd zonne-energieoplossingen van betere kwaliteit leveren. Dit past goed bij onze missie van schone en betaalbare energie voor iedereen”, aldus Kees Koolen, de CEO van Koolen Industries.

BonGo Solar en NovaVolt kijken nu ook naar uitbreidingsmogelijkheden buiten Nederland, zoals Spanje, Frankrijk en Zweden.