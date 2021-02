Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) heeft in 2020 gewerkt aan verschillende innovaties, die met nieuwe technologie extra waarde toevoegen aan de vertrouwde postzegel. Van augmented reality tot blockchain, RFID en NFC-chips. In 2021 worden vijf van deze producties doorontwikkeld en uitgebracht door postale organisaties over de gehele wereld. Voor de consument betekenen deze innovaties dat ze met een postzegel interactieve ervaringen kunnen ontsluiten, of met een postzegel hun verzending kunnen volgen en traceren. Postale organisaties kunnen met de digitale technologie vervalsing voorkomen, processen optimaliseren en hun klanten extra functionaliteit aanbieden.

Zo werd in oktober 2020 door PostNL een zegel met Augmented Reality (AR) geïntroduceerd, waarmee Martin Garrix via een app een virtueel “huiskamer”-concert geeft. Met AR kunnen digitale ervaringen aan een bestaande zegel worden toegevoegd, waarmee deze ook na gebruik zijn waarde blijft behouden voor de ontvanger en filatelisten. Dit gaat ook op voor de “Personal Message Stamp”. Hierbij wordt een kleine, onzichtbare NFC (Near Field Communication) chip in de postzegel verwerkt, waarmee de zender een boodschap kan opnemen die de ontvanger via de NFC-functie op de smartphone kan afspelen. In december 2020 volgde de uitgifte door de United Nations van hun Crypto Stamp, een fysieke zegel met een digitaal broertje die gekoppeld is aan het Ethereum block chain netwerk. Met een QR-code en een cijfercode wordt eigenaarschap vastgelegd in een persoonlijke “wallet”, een digitale portemonnee. De postzegel is niet alleen een fysieke postzegel maar ook een verhandelbaar digitaal verzamelobject. De Smart Stamp voor de Finse post werd doorontwikkeld door KJE en heeft een 3-wegs identificator, waarmee poststukken gevolgd en getraceerd kunnen worden. Elke zegel heeft een Datamatrix code en RFID-chip. Voor posterijen biedt dit een alternatief voor aangetekende post.

De DMC-postzegel gebruikt naast datamatrixcodes (DMC), speciale inkt waarmee zichtbare en onzichtbare kenmerken in de postzegel zijn verwerkt. Met de DMC’s heeft elke postzegel één unieke code die maar één keer kan worden gebruikt waarmee vervalsing wordt voorkomen. Met het toevoegen van track en trace functionaliteit, is deze postzegel uniek in zijn soort en een alternatief voor aangetekende post voor postorganisaties.

Gelmer Leibbrandt, Algemeen Directeur van KJE: “Als producent van waarde-drukwerk hebben we een naam hoog te houden. Met het toevoegen van digitale technologie maken we extra functionaliteit beschikbaar. Zo blazen we nieuw leven in een traditioneel product en openen we nieuwe mogelijkheden, zowel voor consumenten als voor postale organisaties wereldwijd.”