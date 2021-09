KMWE zet compleet nieuwe site op om mensen te werven

Zoals heel veel bedrijven in de industrie heeft ook KMWE behoefte aan medewerkers, mensen met ervaring, maar ook starters op de arbeidsmarkt en stagezoekers. Gisteren is de nieuwe website ‘Werken bij KMWE’ live gegaan. Om werkzoekenden en studenten nog beter van dienst te kunnen zijn heeft de systeem supplier uit Eindhoven, naast de algemene website, een aanvullende website gelanceerd speciaal voor deze doelgroepen.

Op deze website zijn alle vacatures te vinden, zowel nationaal – ook die bij het dochterbedrijf ATM in Oirschot – als internationaal, bij de vestiging van KMWE in Maleisië. De website is dan ook volledig tweetalig ingericht: de URL naar de Engelstalige site is careersatkmwe.com. Daarnaast is veel informatie te vinden over KMWE als werkgever en vertellen een paar medewerkers hoe zij welke stappen hebben gezet binnen de organisatie. ‘Ons doel hiermee is om een compleet beeld te schetsen, te laten zien hoe gaaf het is om bij een innovatief bedrijf als KMWE te werken en zo onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren’, aldus Marketing & Communication Assistant Wendy Brokx-Weidinger,