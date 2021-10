Door corona is de voor KMWE zo belangrijke markt van civiele aerospace ineengezakt. Gelukkig is dat goeddeels gecompenseerd door de snelle ramp-up in de semicon. Die markt goed bedienen is echter door alle actuele componententekorten en hoge transportkosten niet eenvoudig. Vandaar dat de Eindhovense system supplier op het punt staat een vestiging te openen in China. Verdere capaciteitsuitbreiding moet komen van overnames.

‘Maar, laten we eerst de storm uitzitten’

De civiele aerospace is voor KMWE altijd een belangrijke markt geweest. Dus hakte het erin, toen vorig voorjaar plots de ‘Airbussen’ van deze wereld hun productie naar waakvlamniveau terugschakelden. De militaire aerospace – KMWE levert toe voor onder andere de JSF en F16 (mro) – bleef wel overeind, maar is door het wegvallen van de civiele markt een heuse vechtmarkt geworden, vertelt KMWE-ceo Edward Voncken. ‘Iedereen zoekt naar bezetting. De verwachting is dat de civiele aerospace pas in 2023 op pre-covid-niveau zit. Misschien dat het iets sneller gaat; overheden hebben hun steunmaatregelen voor luchtvaartmaatschappijen gekoppeld aan duurzaamheidseisen. Dat vraagt van de maatschappijen dat ze investeren in zuinigere vliegtuigen. Maar dat herstel kan nog wel even duren. Dus zullen er flink wat leveranciers wegvallen, omdat ze failliet gaan of hun heil meer in andere markten gaan zoeken.’

Snelle ramp-up

Dat laatste geldt ook voor KMWE. Behalve de aerospace liet ook de industriële markt waarin het Eindhovense bedrijf actief is (en waartoe toelevering aan onder meer de solar- en de inkjetindustrie behoort) in Q3 en Q4 een flinke terugval zien. De medische markt bood lange tijd een gemengd beeld, met weliswaar een grote vraag naar alles wat coronagerelateerd was, maar met daarnaast ook een inzakkende vraag naar de rest. De semicon, de vierde markt waarin KMWE zit, liet echter juist al heel snel in 2020 een snelle ramp-up zien, zo schetst Voncken. Dus heeft hij veel capaciteit voor die halfgeleidermarkt gealloceerd. ‘Onze vestiging in Maleisië is actief in het back-end-segment en is echt als een speer omhooggegaan. Daar hebben we dit jaar al meer omzet gedraaid dan in geheel 2020.’

‘Ook wij moeten goed nadenken over waar we wat laten maken’

Capaciteitsprobleem

Ondanks de gestegen omzet kent KMWE in Maleisië flinke uitdagingen om de capaciteit op niveau te houden. ‘Het covid-beleid in Maleisië verschilt van dag tot dag. Er zijn veel controles, op iedere keer weer andere punten, vanwege steeds weer andere regels. We hebben periodes van lockdown gehad waarin we maar op 60 procent van onze capaciteit mochten draaien, om het aantal mensen dat tegelijk op de werkvloer is zo laag mogelijk te houden. Door 24/7 te draaien hebben we dat nog wel kunnen verhogen. Toch is personeel er nu ook een probleem. Doordat de grenzen er gesloten zijn komen de Nepalezen en de Indiërs, die normaal het minder-geschoolde werk doen, het land niet in. Ook hebben we er last van te weinig beschikbare materialen.’

Uit installed base

De tekorten gelden voor KMWE naast Maleisië ook in Eindhoven. ‘Soms mis je slechts enkele componentjes waardoor je niet kunt uitleveren. Elektronica, maar ook bevestigingsmaterialen als titanium bouten. Zeker, die kunnen we zelf maken. Maar als het om flinke aantallen gaat zijn we natuurlijk veel te duur. Uitgangsmaterialen als aluminium en koper zijn duur door alleen al de sterk gestegen transportkosten. We zetten al onze creativiteit in om toch te kunnen uitleveren. Soms door bepaalde onderdelen die we missen uit een bestaande machine te halen. Of door uit te leveren zonder bepaalde opties, met de toezegging die zo snel mogelijk bij de klant te komen toevoegen. Vanzelfsprekend alleen in nauw overleg met en na akkoord van de klant.’

Kostenreductie gevraagd

Zo zet KMWE alles op alles voor met name die geëxplodeerde semiconmarkt. Het bedrijf bedient die over de hele range, front-end en back-end, voor zowel de meer mature DUV (deep ultraviolet)-machines, EUV (extreme ultraviolet)-apparatuur als protobouw. Als het om de leveringen voor DUV-machines gaat, wordt door ASML ook van KMWE een kostenreductie van 25 procent over de komende vijf jaar gevraagd. Voncken: ‘Dat betekent dat ook wij goed moeten nadenken waar we wat laten maken. We moeten – zeker met de huidige hoge transportkosten – voorkomen dat we materialen en gereed werk heen en weer over de wereld gaan vervoeren. Daarom maken we in Eindhoven de zaken voor Europa, en in Maleisië voor Azië. En gaan we ook een vestiging in China openen. Alles daarvoor is al gereed, het wachten is nu nog op het moment dat we weer kunnen gaan reizen.’ Aldus Voncken, die daarover alleen nog kwijt wil dat die nieuwe vestiging een plek krijgt in de ‘achtertuin’ van een grote semicon-klant.

Financieren werkvoorraad

Maar dus ook de financiering van die Chinese vestiging is rond. Daarvoor kan KMWE een beroep doen op Aalberts Investments, het investeringsvehikel van Jan Aalberts, dat 52 procent van KMWE in handen heeft. Voncken: ‘Jan is nauw betrokken bij onze business en regelmatig hier in Eindhoven. Ik heb vrijwel dagelijks persoonlijk contact met hem.’ Die gesprekken gaan dan ook over de overnames die de system supplier voor de komende tijd gepland heeft. ‘Maar als het om financiering gaat, praten onze cfo John Eijgendaal (voormalig cfo Aalberts Industries, red.) en ik natuurlijk ook met banken en klanten. Het gaat niet alleen om een overnamesom en geld voor een gebouw, equipment en mensen, maar ook om de investering in de werkvoorraad.’

Storm uitzitten

Met dat laatste raakt Voncken weer aan het begin van zijn betoog: ‘Als de aerospace weer aantrekt, maar er vanwege supplychain-problemen niet uitgeleverd kan worden omdat er leveranciers uit de keten zijn weggevallen, wie bekostigt dan mijn werkvoorraad die staat de wachten in de file? Het is afwachten hoe zich dat ontwikkelt. De pandemie is nog niet achter de rug. Laten we eerst de storm uitzitten.’