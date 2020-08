KMWE Aero Engine heeft het eerste onderdeel van de F135 uitlaat ingediend bij Pratt & Whitney. In totaal zullen er minimaal 5000 van dit type geleverd worden aan P&W in de komende 5 jaar. Deze levering maakt onderdeel uit van het lange termijncontract dat in 2018 is afgesloten met Pratt & Whitney, voor de productie van uitlaatonderdelen voor de F135 straalmotor (voor de JSF-F35 Lightning II). De uitlaatonderdelen zijn complexe plaatdelen, o.a. gemaakt van super-legeringen die een groot aantal bewerkingsstappen moeten ondergaan. De eerste levering is een mooie mijlpaal na intensief traject tussen KMWE AE en P&W. In de komende periode werkt het KMWE team hard aan de introductie van nog eens 5 andere uitlaatonderdelen van de F135.