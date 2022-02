Klimaatcrisis biedt Bosch groeikansen

In het boekjaar 2021 verhoogde de Bosch Groep zijn omzet en winst aanzienlijk. Bosch verwacht ook dat de inspanningen van veel landen om tot een klimaatneutrale economie te komen een belangrijke impuls zullen geven aan de toekomstige groei.

Volgens voorlopige cijfers is de totale omzet met 10 procent gestegen tot 78,8 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet van het technologie- en dienstenbedrijf met 11 procent toegenomen. Het bedrijfsresultaat vóór financiële resultaten en belastingen (EBIT) steeg met meer dan de helft en bereikte 3,2 miljard euro. De operationele EBIT-marge zal daarom naar verwachting ongeveer 4 procent bedragen, vergeleken met 2,8 procent in het voorgaande jaar. “Onze activiteiten ontwikkelden zich veel beter dan verwacht in 2021”, zei Stefan Hartung, voorzitter van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH, naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige bedrijfscijfers. “We zijn erin geslaagd onze prognoses te overtreffen, ondanks vele uitdagingen zoals kostenlasten door knelpunten bij de bevoorrading of prijsstijgingen voor grondstoffen.” Het zakelijke succes werd ook in belangrijke mate bepaald door ‘samenhang in tijden van afstand’. “Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun inzet en onze klanten, leveranciers en zakenpartners voor hun vertrouwen”, aldus Hartung. Samen met het wereldwijde Bosch-team wil hij ‘Technologie voor het leven’ verder ontwikkelen en zo inspelen op actuele uitdagingen.

‘Klimaatbescherming helpt onze activiteit vooruit’

“Bosch is op veel gebieden een technologische pionier en dat moet het ook in de toekomst blijven.” Daartoe blijft het bedrijf grote bedragen investeren in belangrijke toekomstgebieden, waaronder alleen al dit jaar een totaal van ongeveer één miljard euro in micro-elektronica en elektromobiliteit. Tegelijkertijd richt Bosch zich steeds meer op partnerships, zoals de recent aangekondigde samenwerking met Volkswagen op het gebied van geautomatiseerd rijden.

De Bosch-voorzitter verwacht ook dat de inspanningen van veel landen om tot een klimaatneutrale economie te komen een belangrijke impuls zullen geven aan de toekomstige groei: “Klimaatbescherming helpt onze activiteit vooruit, van mobiliteit en industriële automatisering tot bouwtechnologie en huishoudelijke technologie”, benadrukt Hartung. “Interconnectiviteit en artificiële intelligentie zorgen voor een hogere energie-efficiëntie.” Zo kon Bosch in 2021 de verkoop van geconnecteerd elektrisch gereedschap, geconnecteerde huishoudtoestellen en verwarmingssystemen met de helft verhogen tot meer dan zes miljoen stuks, vergeleken met vier miljoen in het voorgaande jaar.