Klant-specifieke hulpstukken maken van de Tiller – eindelijk – een succes

Toen enkele jaren geleden de door Herman van der Helm ontwikkelde Tiller -een elektrisch aangedreven hefsteekwagen- in de internationale markt werd gezet, werd vooral gemikt op de levering en productie van het basismodel waarmee allerlei universele lasten verplaatst en opgetild konden worden. Inmiddels is gebleken dat het succes van de Tiller vooral te danken is aan klant-specifieke toepassingen waarbij de juiste hulpstukken geleverd worden voor een specifieke verplaats- en heftaak.

Herman van der Helm – ontwikkelaar en directeur van producent Tiller BV: “Inmiddels hebben wereldwijd al vele Tiller®-units hun weggevonden naar de meest uiteenlopende bedrijven. Denk hierbij aan installatietechnische bedrijven, bouwbedrijven, wasmachinereparateurs, bedrijfswageninrichtingenbouwers (i.p.v. van de laadklep), magazijnen, bussenbouwers (accumontage en motorblokken), trailerbouw, transportbedrijven, transporteurs (van o.a. seniorenstoelen en isotoopcontainers), metaalbedrijven (stempelopbouw) en maakindustrie.

Een van de toepassing vind je in de maakindustrie en bij apparatenbouwers, waarbij met speciale hulpmiddelen alle denkbare soorten kasten en assemblages kunnen worden verplaatst en opgetild. Het zijn vooral de specifieke toepassingen die van de Tiller® een succesvol apparaat maken. Maar er zijn nog vele andere uiteenlopende toepassingen te bedenken. De hulpstukken hiervoor worden allemaal in ons eigen bedrijf ontwikkeld en gefabriceerd in nauw overleg met de klant”.

Concept van de Tiller

De hefmobiel is een kruising tussen een elektrisch aangedreven steekwagen en een lichte heftruck. Je kunt er zonder krachtinspanning van alles mee verplaatsen en optillen. Met de juiste hulpstukken wordt de hefmobiel geschikt voor klant-specifieke lasten. Er zijn 3 modellen verkrijgbaar: tot 75 kg, tot 120 kg, en tot 160 kg hefvermogen. Het patent zit hem in het feit dat de aandrijfrollen de wielen blokkeren, zodra het hefmechanisme in werking wordt gezet. Hiermee voorkom je dat je met de last onderuit gaat.

Verzuimkosten van personeel dalen aanzienlijk

Het familiebedrijf wordt gerund door Herman van der Helm – directeur, zijn dochter Laura – marketing/communicatie en zoon Victor – productie en logistiek.

Het in 2012 wereldwijd gepatenteerde concept van de Tiller® won destijds de eerste prijs in de TV uitvinderswedstrijd ‘Bij ons in de BV’. Grote bedrijven als KLM, TNO en Arbo organisaties toonden grote belangstelling voor het apparaat in het kader van ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

“Zodra een klant belangstelling heeft, bespreken we gezamenlijk het gebruiksdoel en de toepassing(en) en demonstreren wij de Tiller® in zijn of haar bedrijf. Wij merken dat onze persoonlijke benadering en begeleiding de beste manier is voor een succesvolle afzet. Uitgangspunt is dat in bedrijven en organisaties de arbeids- en verzuimkosten van personeel aanzienlijk dalen. Bovendien kun je met minder personeel meer lasten verplaatsen en optillen, wat in deze tijd van personeelsschaarste een belangrijk aspect is”, aldus Herman van der Helm.

Info: