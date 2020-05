Vandaag is het de Internationale Dag van het Bedplassen, een veelvoorkomende medische aandoening bij kinderen. Een recente studie van UZ Leuven/KU Leuven ontdekte met behulp van slimme horloges dat kinderen die bedplassen minder efficiënt slapen en meer variatie in bepaalde slaappatronen vertonen dan leeftijdsgenootjes die niet meer in bed plassen. De nieuwe inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen of verbeteren van behandelingen tegen bedplassen.

Slaap meten met een slim horloge

Zo’n zes procent van de kinderen tussen 6 en 12 jaar plast nog regelmatig in bed. Bedplassen kan verschillende onderliggende oorzaken hebben, zoals een overactieve blaas of hoge urineproductie, en gaat ook altijd samen met een diepe slaap. Daardoor wordt het kind niet wakker met een plasgevoel.

Een recente studie van UZ Leuven/KU Leuven nam de slaappatronen van bedplassende kinderen onder de loep. De onderzoekers gebruikten daarvoor slimme horloges die naast beweging ook slaapfases kunnen registreren. Gedurende twee weken droegen de kinderen het horloge elke nacht, terwijl ze in hun eigen bed sliepen.

Prof. dr. Guy Bogaert, kinderuroloog in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie: “We kozen voor metingen met een slim horloge zodat we de kinderen in hun eigen thuisomgeving konden onderzoeken. Dat is veel realistischer dan bijvoorbeeld in een slaaplabo in het ziekenhuis. We ontdekten dat bedplassende kinderen minder efficiënt slapen dan leeftijdsgenoten die niet meer in bed plassen. Ze hadden ook een hogere rusteloosheid en een sterkere variatie in de lengte van de remslaap, de fase waarin we dromen.”

Leren wakker worden

De nieuwe inzichten in afwijkende slaappatronen kunnen helpen bij de behandeling van bedplassen. Prof. dr. Bogaert: “In een volgende stap willen we onderzoeken in welke slaapfase het bedplassen gebeurt. Het zou ook interessant zijn om te weten of behandelingen die de slaap herstellen, ook het bedplassen tegengaan. Omgekeerd kunnen we via de slimme horloges opvolgen of huidige behandelingen de slaappatronen normaliseren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de plaswekker, die kinderen aanleert om wakker te worden wanneer ze moeten plassen.”

De studie is een mooi voorbeeld van hoe nieuwe digitale technologieën kunnen bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek. Ongetwijfeld kunnen de horloges die slaap en andere parameters registreren nog veel andere vragen rond de rol van slaap bij bedplassen helpen beantwoorden.

