Kick-off SMART Machining Platform met online workshop

Industrie 4.0 (Smart Industry), is een onderwerp waar iedere organisatie in de maakindustrie mee bezig is. Een fabriek slim maken is echter niet eenvoudig en brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Geavanceerde bewerkingsmachines bijvoorbeeld bieden tegenwoordig uitstekende mogelijkheden ze digitaal te integreren in het complete productiesysteem, maar dat vergt wel kennis van zaken. Om die kennis uit te wisselen is het SMART Machining Platform opgericht en organiseert het op donderdag 11 juni haar eerste online workshop.

Tijdens de online workshop geven experts antwoord op vragen zoals: wat kan het SMART Machining Platform voor mijn bedrijf betekenen? Welke componenten moet een Industrie 4.0-oplossing bijvoorbeeld bevatten? En hoe zijn bestaande systemen in deze oplossing te integreren?

Interesse om deel te nemen aan de online workshop? Schrijf je dan in via deze link.

Presentator: Maarten van Teeffelen, directeur CNC-Consult & Automation

Moderators: Eric Bakker, dga Supplydrive, en Joost van Eijk, sales engineer bij DMG MORI Netherlands

Datum: Donderdag 11 juni 2020

Tijdstip: 09.30 – 10.15 uur

Kick-off

Deze workshop vormt tevens de kick-off van het SMART Machining Platform die oorspronkelijk gepland was tijdens de Technishow, maar vanwege de corona-crisis niet door kon gaan. Het platform is een initiatief van 10 toonaangevende leveranciers in de Benelux op het gebied van SMART-Industry, waaronder DMG Mori, Mitutoyo, BMO en CNC, allemaal bedrijven die met hun producten en expertise bij kunnen dragen aan het digitaliseren en optimaliseren van productieprocessen. Om zo de levertijden te verkorten, kostprijzen te verlagen, uitval en wachttijden te minimaliseren en zo het rendement van de processen te maximaliseren.

Hiertoe worden er workshops georganiseerd, deze eerste keer nog virtueel, maar zodra het weer kan bij een van de lidbedrijven.

Lid worden?

Lid worden kan via de website. Kijk voor meer informatie op. Lid worden is volledig gratis en de leden worden meerdere keren per jaar uitgenodigd voor het bijwonen van (online) workshops en seminars.