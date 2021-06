Eind mei werd bekend dat SHINE Medical Technologies zijn Europese vestiging neerzet in het Groningse Veendam. De beslissing is het slotstuk van een zoekproces van een jaar, waarbij meer dan vijftig voorstellen van locaties in heel Europa werden beoordeeld. De Europese faciliteit van SHINE zal in eerste instantie gericht zijn op de productie van molybdeen-99, een diagnostische isotoop die gebruikt wordt bij het opsporen van hartziekten, kanker en andere aandoeningen.

Een belangrijke Nederlandse leverancier van SHINE, die ook de hoofdvestiging in het Amerikaanse Wisconsin belevert, is Von Gahlen in Zevenaar. Dit bedrijf – eind vorig jaar nog winnaar van de prestigieuze Koning Willem I Prijs – ontwikkelt en bouwt productiefaciliteiten voor nucleaire geneeskunde en radiofarmacie voor onder meer ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven. Voor directeur Alex Duiker is het besluit van SHINE zich in Veendam te vestigingen goed nieuws. ‘Vanuit de levering van onze technologie aan de vestiging in Amerika is een mooi partnership ontstaan. Dat SHINE naar Nederland komt is zeker goed nieuws en we gaan ervoor om de samenwerking met SHINE ook voor deze Europese fabriek vorm te geven.’

Het is de bedoeling dat in Veendam ook andere medische isotopen geproduceerd zullen gaan worden, waaronder jodium-131, xenon-133 en het – veelgevraagde – lutetium-177. ‘Voor al die materialen kunnen wij, op basis van de user requirement specifications van SHINE de efficiënte, effectieve en veilige productiefaciliteiten leveren. Voor elk isotoop zijn die weer anders vanwege onder meer de te verwerken hoeveelheden en de radioactieve eigenschappen van het materiaal’, licht Duiker toe.

Behalve voor Von Gahlen is de komst van SHINE goed nieuws voor de gehele Nederlandse nucleaire geneeskunde, zowel voor de academici als de bedrijven actief in deze wereld, aldus Duiker. ‘De Nederlandse inbreng op dit terrein staat internationaal hoog aangeschreven. Nederland neemt daarin, met onder meer pionierende academische instituten en bedrijven een vooraanstaande positie in. Dat SHINE destijds voor de Nederlander Harrie Buurlage heeft gekozen als directeur voor de Europese operatie, is dan ook geen toeval. Dat zal ongetwijfeld ook hebben meegewogen in de beslissing van SHINE om zich in Groningen te vestigen. En dat kan leiden tot allerlei spin-off activiteiten, op academisch vlak, maar ook voor bedrijven als dat van ons en onze toeleveranciers.’