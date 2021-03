Hoe blijf je als kenniscentrum relevant? Hoe kun je de leden op een goede manier ondersteunen en faciliteren? Door je te ontwikkelen tot een kennisplatform waar je vraag en aanbod bij elkaar brengt. Daar is STEM Industrial Marketing Centre de afgelopen maanden druk mee geweest. STEM in Voorburg is een landelijk kenniscentrum en netwerk voor professionals in industriële marketing, communicatie, sales en innovatie. STEM (1987) organiseert onder andere workshops, trainingen, opleidingen en masterclasses. ‘Maar we merkten dat het begon te wringen’, zegt managing partner Willem de Vries. ‘Onze deelnemers deden met succes een cursus, maar zagen die kennis vervolgens langzamerhand wegzakken. In het kader van Life Long Learning wilden we op zoek naar manieren om onze kennis en kunde beter en blijvend te laten benutten door deelnemers en voor hun bedrijven.’

Er werd (en wordt) daarom hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, zegt De Vries. ‘We willen ons ontwikkelen tot een kennisplatform, waar we vraag en aanbod samenbrengen. STEM wordt een entreepunt voor onze deelnemers, die hier kunnen halen wat ze nodig hebben. Er is op ons vakgebied zoveel kennis, zoveel expertise – bij ons komt dat allemaal samen.’

Niet dat de workshops en opleidingen komen te vervallen, haast De Vries zich te zeggen. ‘We blijven een kenniscentrum. Wij kunnen duiden, wij weten welke ontwikkelingen zich voordoen en wat de deelnemers daarmee kunnen.’ Wat ook blijft is het onderzoek, dat STEM wel in een aparte stichting heeft ondergebracht. ‘Dat blijven we doen, samen met onder andere Universiteit Twente.’

Een belangrijke rol in het opzetten van de nieuwe structuur is vervuld door Maarten van der Boon, die als associate partner is binnengehaald. ‘Ik ken Willem al meer dan vijftien jaar, vanuit allerlei gremia’, zegt Van der Boon, tevens werkzaam als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. ‘Ik wil de deelnemers van STEM Community helpen met het vergaren van meer kennis en kunde op het gebied van industriële marketing en communicatie. Ik zie dat daar echt nog wel wat kan gebeuren.’ Daarnaast is Van der Boon onder andere bezig de website aan te passen aan de nieuwe structuur, en de digitale transformatie die daar aan gekoppeld is. ‘Ook op dat vlak valt er nog heel wat te doen.’

Ze verwachten ‘een mooi jaar’. Van der Boon: ‘We zijn ambitieus. Marketing gaat om zoveel meer dan om je product in de markt zetten. We helpen onze leden graag dat in te zien en die extra stap te zetten.’