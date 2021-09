Kendrion N.V., een toonaangevende ontwikkelaar, fabrikant en marketeer van hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor industriële en automotive toepassingen, heeft 3T overgenomen, een in Nederland gevestigd software- en elektronica-ontwikkelingsbedrijf.

De overname biedt een aanzienlijk groeipotentieel, in combinatie met de regeltechnologie-activiteiten van Kendrion’s Business Group Industrial Actuators and Controls (IAC)

Door de versterking van de software- en elektronica-ontwikkelingscapaciteiten van Kendrion zal de overname aanzienlijke voordelen bieden voor de Automotive Group van Kendrion

De locaties in Enschede en Eindhoven brengen Kendrion in de buurt van toonaangevende instellingen voor hoger technisch onderwijs, waardoor de verdere uitbreiding van de software- en elektronicacapaciteiten wordt ondersteund

De overname zal naar verwachting een onmiddellijk accretief effect hebben op de winst per aandeel van Kendrion

In de transactie heeft Kendrion 100% van de aandelen van 3T verworven voor een niet nader genoemd bedrag, dat Kendrion zal financieren uit bestaande middelen. De overname zal naar verwachting een onmiddellijk accretief effect hebben op de winst per aandeel van Kendrion.

3T is een gevestigde, gespecialiseerde ontwikkelaar, fabrikant, distributeur en aanbieder van lifecycle management diensten voor klantspecifieke elektronica en embedded systemen. Met vestigingen in Enschede en Eindhoven heeft 3T circa 80 FTE in dienst en realiseert het circa EUR 12 miljoen aan jaarlijkse winstgevende omzet. Het biedt een sterke strategische fit met de regeltechnologische activiteiten van Kendrion’s Business Group Industrial Actuators and Controls.

Bovendien zal de uitgebreide ervaring van 3T in software- en elektronicaontwikkeling naar verwachting van strategisch belang zijn voor de Automotive Group van Kendrion, waar het toenemende aandeel van geavanceerde elektronische componenten in personenauto’s en bedrijfsvoertuigen een aanzienlijke groeikans biedt.

3T’s hoogopgeleide medewerkers en de nabijheid van toonaangevende technische universiteiten en andere instellingen voor hoger technisch onderwijs, vergroten Kendrion’s mogelijkheden om een getalenteerd team van software- en elektronicaontwikkelaars verder op te bouwen en te managen.

Joep van Beurden, CEO van Kendrion: “We zijn enthousiast over de voordelen die het bundelen van de krachten met 3T aan Kendrion en ons organische groeiplan zal opleveren. Ten eerste is de exisitng business van 3T een sterke aanvulling op onze eigen Business Group Industrial Actuators and Controls en zal het nieuwe groeimogelijkheden creëren. Ten tweede zal onze Automotive Group profiteren van de meer dan 30 jaar ervaring van 3T in geavanceerde software- en elektronicaontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van onze ‘vuurtoren’-projecten rond geluidsbediening, slimme schokdemperactuators en sensorreinigingssystemen wordt gederiskeerd. Deze producten zijn gericht op autonome, connected, elektrische en gedeelde (ACES) voertuigen en bieden een aanzienlijke organische groeimogelijkheid voor de komende jaren. Ten derde voegt deze overname twee locaties toe aan onze groep die directe toegang bieden tot toonaangevend technisch talent – wat ons ondersteunt om onze technische mogelijkheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van geavanceerde en slimme actuatoren verder uit te breiden. En tot slot zijn we enorm onder de indruk van het sterke 3T-team en de relaties die ze met hun klanten hebben opgebouwd. We zijn blij hen te mogen verwelkomen in onze groep.”

Richard Mijnheer, CEO van 3T: “Met Kendrion hebben we de juiste partner gevonden om ons bedrijf vooruit te helpen en uit te breiden. De combinatie van 3T en Kendrion biedt succesvolle groeimogelijkheden buiten onze huidige markten, werkend onder ons eigen sterke merk als onderdeel van de Business Group IAC en bredere Kendrion Group.”

Chimwemwe de Gaay Fortman, Directeur capital Oost NL: “Als voormalig aandeelhouder zijn we trots op de forse groei van 3T in de afgelopen jaren. 3T heeft gewerkt aan intelligente producten die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame wereld en heeft aanzienlijke werkgelegenheidskansen opgeleverd in Oost-Nederland. 3T blijft gevestigd in Twente om optimaal te kunnen profiteren van het talent van lokale kennisinstellingen (Universiteit Twente en Saxion). We zijn ervan overtuigd dat 3T zijn groeipad in combinatie met Kendrion met succes zal voortzetten gezien de verwachte synergieën en indrukwekkende marktkansen.”

3T zal worden geïntegreerd in kendrion’s Business Group IAC, waar het zal worden gecombineerd met IAC’s controletechnologie activiteiten. Het gezamenlijke team heeft verschillende spannende cross-selling en andere commerciële kansen geïdentificeerd. Kendrion is van plan om het merk 3T en haar faciliteiten in Enschede en Eindhoven te behouden, evenals het bestaande management van 3T.

Kendrion ontwikkelt, produceert en verkoopt elektromagnetische systemen en componenten van hoge kwaliteit voor industriële en automobieltoepassingen. Al meer dan een eeuw ontwikkelen wij precisieonderdelen voor ‘s werelds grootste innovators op het gebied van personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en industriële toepassingen. Als toonaangevend technologisch pionier ontwikkelt, ontwerpt en produceert Kendrion complexe componenten en op maat gemaakte systemen, evenals lokale oplossingen op aanvraag.

Wij zetten ons in voor de technische uitdagingen van morgen, en verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop wij inkopen, produceren en zaken doen is ingebed in onze innovatiecultuur. Kendrion heeft zijn wortels in Duitsland, heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en is genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. De expertise van Kendrion strekt zich uit van Europa tot Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Gecreëerd met passie en ontwikkeld met precisie.

3T is een gespecialiseerde ontwikkelaar, fabrikant, distributeur en leverancier van lifecycle management diensten voor klantspecifieke elektronica en embedded systemen. Met vestigingen in Enschede en Eindhoven, heeft 3T ongeveer 80 FTE in dienst en realiseert het ongeveer EUR 12 miljoen winstgevende omzet op jaarbasis. Veel van haar klanten zijn bekende, internationaal opererende bedrijven gevestigd in Nederland, Duitsland en België, die vaak tot de top behoren in hun marktsegmenten: high-tech machines, meet- en testinstrumenten, lucht- en ruimtevaart, defensie & veiligheid, communicatiesystemen, medische producten en high-end consumentenproducten.