NPM Capital heeft een minderheidsbelang genomen in KUBO, toonaangevend ontwikkelaar van high-tech kassen voor de tuinbouw. Met de ondersteuning van NPM wil het Westlandse familiebedrijf uit Monster haar positie als wereldwijd leidende speler op het gebied van state-of-the-art kasconcepten verder uitbouwen.

Volgens Wouter Kuiper, CEO van KUBO en inmiddels derde generatie in het familiebedrijf, is verdere internationale expansie van zijn kassenbedrijf een enorme kans. “We zien dat grootschaligheid bij onze klanten toeneemt en dat de kassen niet alleen steeds groter worden, maar technisch ook complexer. Daarnaast treden ook een toenemend aantal investeerders toe tot de markt die zelf geen tuinbouwkennis hebben en op zoek zijn naar turn-key oplossingen. Met NPM Capital krijgen we een aandeelhouder aan boord met een lange investeringshorizon, een zeer heldere visie op onze sector en met de middelen en knowhow om internationale expansie vorm te geven. Denk aan het verder professionaliseren van onze organisatie, het openen van nieuwe vestigingen, het aantrekken van de beste mensen en het ondersteunen bij toekomstige overnames. Die slag kunnen we nu samen gaan maken. Uiteindelijk is onze ambitie om onze leidende positie op de wereldmarkt verder uit te bouwen”, aldus Kuiper.

Sterk groeiende vraag

Bij het besluit om met een langetermijninvesteerder in zee te gaan speelt ook mee dat de internationale markt voor kassenteelt de komende decennia flink zal blijven groeien. Kuiper: “Die groei zal ergens rond de 10% per jaar liggen. Er is duidelijk op alle continenten een sterk groeiende vraag naar hoogwaardig en lokaal geproduceerde producten die voedselveilig, energiezuinig en met relatief weinig water en pesticiden onder ideale klimatologische condities gekweekt worden. Dat kan allemaal tegelijkertijd in onze high-tech kassen.”

Rutger Ruigrok, managing director van NPM Capital is heel gelukkig met de kans die NPM heeft gekregen om te participeren in KUBO: “Wij investeren al volop in de voedings- en agroketen en volgen in het verlengde van ons investeringsthema ‘Feeding the World’ ook de markt voor kassenbouw al jaren. KUBO is op dat vlak ontegenzeggelijk een van de leidende spelers in termen van technologie en innovatie. Gezien KUBO’s sterke positie als ketenregisseur en haar sterke banden met het Nederlandse ecosysteem voor de tuinbouw is de onderneming het ideale platform om de ontwikkeling van high-tech kassen verder te brengen. Daarnaast zijn we onder de indruk van het ondernemerschap en de kwaliteit van Wouter en zijn team. Inmiddels is ook gebleken dat er een goede culturele fit is tussen KUBO en NPM. Daarom kijken we uit naar een langdurige samenwerking om deze parel van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie verder te ondersteunen bij haar ambities.”