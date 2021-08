Kans klein dat Nvidia-Arm-deal deadline gaat halen

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat Nvidia Corp kan voldoen aan een deadline van maart 2022 voor het sluiten van zijn overname van $ 40 miljard van het Britse chiptechnologiebedrijf Arm Ltd. Eerder dit jaar tekende Reuters uit de mond van insiders al op dat Europese regelgevers de zaak pas na de zomervakantie kunnen behandelen. Nu schrijft The Information dat de Chinese mededingingsautoriteit nog moet beginnen met de formal review, dat een belangrijk onderdeel vormt van de beslissing. Volgens de nieuwssite vergt dit proces maximaal zo’n zes maanden en bestaat het uit drie delen. Waarom het zo lang duurt is niet duidelijk, maar voor de hand ligt dat invloedrijke Chinese ondernemingen als Huawei en ZTE tegen de deal zijn.

Nvidia kondigde de Arm-deal vorig jaar aan, wat onmiddellijk verzet uitlokte in de halfgeleiderindustrie, waar Arm lang een neutrale speler is geweest die belangrijke intellectuele eigendom in licentie gaf aan klanten die anders intense rivalen zijn, waaronder Qualcomm Inc (QCOM.O), Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) en Apple Inc (AAPL.O). Het bedrijf heeft goedkeuring nodig van de Amerikaanse, Europese en Chinese autoriteiten.

Terwijl Nvidia vorig jaar beleggers vorig jaar liet weten dat het plan is om de deal tegen maart 2022 te sluiten, geeft de koopovereenkomst de twee bedrijven de optie om de deadline te verlengen tot september 2022. Maar dus ook de mogelijkheid om weg te lopen als de deal geen goedkeuring van een van de overheden krijgt, of dan nog steeds niet heeft gekregen.