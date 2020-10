Nearfield Instruments (NFI) is verheugd aan te kondigen dat zij Jos Maas heeft benoemd tot CEO. Maas brengt meer dan 20 jaar ervaring in het groeien en opschalen van hightech bedrijven met zich mee. Onlangs was hij General Manager voor de desktop Scanning Electron Microscopy portfolio van Thermo Fisher Scientific. Hij heeft ook aanzienlijke ervaring in de halfgeleiderindustrie, waar hij 13 jaar bij ASML in verschillende functies heeft gewerkt.

“Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om bij Nearfield Instruments te komen werken en wil Hamed Sadeghian en Roland van Vliet bedanken voor hun vertrouwen. Het potentieel van Nearfield’s technologie is enorm en ik kijk er naar uit om de komende jaren mee te helpen aan de schaalvergroting van het bedrijf”, aldus Maas.

Roland van Vliet is benoemd tot COO en zal zijn volledige aandacht richten op de operationele aspecten van de groei en transformatie die NFI doormaakt.

Om het voortdurende streven van NFI naar productleiderschap te benadrukken, is Hamed Sadeghian, CTO, aangesteld als bedrijfsleider en zal hij Nearfield Instruments blijven aansturen en oprichten als de innovatieleider op het gebied van metrologie.

Van Vliet en Sadeghian voegen hieraan toe: “Als medeoprichters zijn we erg blij dat Jos Maas ons bedrijf zal versterken. Met zijn ruime ervaring zal hij Nearfield Instruments de komende jaren helpen groeien”.