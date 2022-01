Bij het binnenstappen van de centrale hal kijkt hij even oriënterend om zich heen en loopt dan naar de receptiebalie. ‘Goedemorgen. Ik ben Joost van Haperen. Ik kom hier voor mijn eerste werkdag’, meldt hij zich. ‘O, hallo, u bent de nieuwe directeur!’, is de reactie van de receptioniste. Ze belt Ton Plooy die even eerder het pand in Dirksland is binnengekomen. En die komt meteen naar beneden, om zijn opvolger persoonlijk te begroeten.

Soepele overdracht op ‘in feite het slechtst denkbare moment’

Ongeveer zo verloopt op 4 januari 2021 de eerste ontmoeting tussen Plooy (70) en Van Haperen (35). Plooy is op dat moment net dga-af nadat zijn tbp electronics, pal voor de kerst, is overgenomen door VDL Groep. ‘Wie de nieuwe directeur zou worden? Dat wist ik niet bij het tekenen van de contracten. Een paar dagen later heb ik nog wel Joost z’n bio gekregen. Net als een foto, die ik ’s middags tijdens een sessie aan onze medewerkers heb laten zien. Dus we wisten hoe hij eruitzag, maar veel meer ook niet. Ik was wel direct blij dat hij de helft van mijn leeftijd heeft. Want dit bedrijf had een frisse blik nodig, van een jong iemand, zonder vastgeroeste gewoontes.’

Geen twijfel, veel vragen

Van Haperen, tot dan manager project management & engineering bij VDL Steelweld, komt net wat beter beslagen ten ijs op zijn eerste werkdag. ‘In de weken voorafgaand ben ik gepolst: of ik interesse had in de functie van directeur van een elektronicabedrijf dat waarschijnlijk overgenomen zou worden. Dat is een gebruikelijke procedure bij VDL: als er een overname beklonken wordt, willen we dat er een nieuwe directeur is. De middag van 22 december heb ik met Willem van der Leegte, (president-directeur VDL Groep, red.) een gesprek gehad. Nee, ik heb geen seconde getwijfeld. Rond de kerst heb ik natuurlijk veel informatie over tbp vergaard, interviews met Ton gelezen… Ik was blij dat tbp, net als VDL, ook een familiebedrijf is en had al een indruk van de kwaliteitgerichtheid. Maar verder had ik vooral heel veel vragen toen ik voor het eerst naar Dirksland reed.’

‘Dit bedrijf had een frisse blik nodig’

tbp wordt TBP

Die eerste werkdag staat voor een groot deel in het teken van een meeting met het managementteam van – zoals het vanaf dat moment heet – VDL TBP Electronics, in aanwezigheid van Rolf-Jan Zweep, adjunct-directielid VDL Groep en belast met overnames, en Edwin Willems, ook adjunct-directielid VDL Groep en supervisor van onder andere VDL TBP Electronics. Van Haperen: ‘Ik proefde meteen veel enthousiasme en nieuwsgierigheid. De mensen waren oprecht benieuwd naar mij en VDL Groep. Nee, van onrust, omdat er na zoveel jaar een nieuwe directeur was en het bedrijf onderdeel ging uitmaken van een bedrijvengroep, was geen sprake.’ Volgens Plooy wist iedereen ook heel goed dat dit nodig was. ‘Opdrachtgevers eisten dat de opvolging goed geregeld zou zijn, omdat wij voor veel klanten single EMS-supplier zijn. En in de elektronicamarkt móesten we groeien. Anders overleef je op de lange termijn niet. Dus iedereen besefte dat dit goed was voor de toekomst en dus de werkgelegenheid van TBP.’

Op één kamer

Die eerste dag krijgt Van Haperen meteen de kantoorruimte van Plooy, met zijn nieuwe werkplek achter het grote bureau dat er staat. Zelf neemt Plooy genoegen met ‘een heel klein bureautje’, zo formuleert hij het, terwijl hij met zijn handen een werkelijk minuscule oppervlak duidt. ‘In dezelfde kamer, want dan kon ik hem het gemakkelijkst, een-op-een antwoord geven op de vragen die zich voortdurend aandienden. Ja, ook tijdens lockdowns, want zoiets lukt niet via Teams.’ Op dat moment ligt de beslissingsbevoegdheid wel meteen volledig bij Van Haperen. ‘Het overnamecontract liet geen ruimte voor een andere werkwijze. Maar ik had ook niet anders gewild’, aldus Plooy. ‘Dus als hij twijfelde over hoe bijvoorbeeld te reageren op een vraag van een klant, dan consulteerde hij mij. Zo niet dan hakte hij zelf de knoop door. Dat heeft goed gewerkt. Er is het afgelopen jaar niets fout gegaan. Soms, als er wrijving was met een opdrachtgever, ben ik daar zelf een kop koffie mee gaan drinken. Maar dat was het wel.’

Drie grote uitdagingen

En dat is best opmerkelijk omdat het overdrachtsproces ‘in feite op het slechtst denkbare moment’ doorlopen moest worden. ‘We hadden het afgelopen jaar’, aldus Van Haperen, ‘drie grote uitdagingen: de overname, corona en de materiaaltekorten. Met als voordeel dat ik juist door die druk goed kon zien waar het piept en kraakt.’ En dat blijkt met name bij inkoop, dat te maken heeft met grote sourcingsproblemen. Plooy: ‘Normaal gesproken kochten we de long lead time elektronica-componenten pas in als een order definitief is. Of als een klant zich financieel garant heeft gesteld. Maar nu moest er vaak snel geschakeld worden.’ Van Haperen: ‘Momenteel heeft zowat elk onderdeel een langere levertijd en is het aanbod van een fabrikant niet meer dan 24 uur geldig. Dan kun je niet tijdrovend heen en weer mailen met collega’s en klanten, maar moet er ad hoc een beslissing genomen worden. We hebben gemerkt dat we daardoor vooral bij inkoop medewerkers competenties tekortkwamen.’

‘Eerst zien, dan geloven’

Om alle 140 medewerkers persoonlijk te ontmoeten organiseren Plooy en Van Haperen vier sessies: drie in Dirksland en één op de nevenvestiging op de BIC in Eindhoven. Tijdens die gesprekken horen de medewerkers onder andere over de groeiplannen. Plooy: ‘De medewerkers hadden alle vertrouwen in de toekomst, maar wilden toch graag weten wat hun rol in die toekomst precies zou zijn. Eerst zien, dan geloven. En dan helpt het als je persoonlijk met ze kunt samenwerken. Als je samen aan projecten kunt werken, aan oplossingen voor problemen.’

Missie te gaan

Inmiddels zijn de medewerkers overtuigd van de toekomstplannen en de wijze waarop Van Haperen die invult, onder de klanten is echter nog een missie te gaan. Het afgelopen jaar heeft Plooy nog een paar ‘koppen koffie’, al dan niet virtueel, met ‘ongeruste’ klanten gedronken. ‘Die wilden dan van mij nog eens de verzekering dat VDL TBP Electronics niet ineens al zijn focus op VDL gaat leggen. Dat zij nog steeds even belangrijk zijn. Natuurlijk voeren wij opdrachten uit voor onze VDL-zusterbedrijven, zoals we dat eerder ook al deden, maar we doen niet aan gedwongen winkelnering. Onze levertijden zijn toegenomen en onze prijzen wat gestegen, maar ik heb ze verzekerd dat dat toch echt alleen maar te maken heeft met de tekorten in de markt, en niet met de overname door VDL. Die onrust onder klanten hebben we weg kunnen nemen, maar niet helemaal. Daar zijn jaren voor nodig. Jaren waarin wij steeds weer bewijzen dat we onze afspraken nakomen, net als voorheen.’

One stop shop

Waarmee niet gezegd is dat de relatie met de VDL-zusterbedrijven precies zo blijft als die was. Tot nog toe leverde TBP min of meer build-to-print elektronica aan, de inzet is te groeien naar een one stop shop. Van Haperen: ‘Wij leveren al jaren aan bijvoorbeeld VDL ETG en VDL Industrial Modules (IM) en doet dat vaak voor systemen die per se niet mogen stilvallen. Nu, binnen één groep, kunnen we die samenwerkingen intensiveren; met VDL ETG of VDL IM werken we aan de verdere doorontwikkeling van de elektronica in die systemen. Samen kunnen we de klant complete modulen of eindproducten toeleveren.’

‘Significant groeien’

Die stap, hoger de keten in, is onontkoombaar, benadrukken beide mannen. Net als schaalvergroting. Plooy: ‘Voor build-to-print-bedrijven met een omzet van onder de 8 of 9 miljoen euro is weinig toekomst. VDL TBP Electronics had begin dit jaar voor ongeveer 35 miljoen euro aan intake van orders van onder andere ASML, Honeywell en Fox IT. Met name de omvang van het werk voor ASML is gegroeid. Komend jaar gaan we naar 40 tot 50 miljoen.’ Schaalvergroting is nodig, zo licht Van Haperen nader toe, om voldoende groot te kunnen inkopen. ‘Momenteel weegt dat nog eens extra zwaar. Maar een grotere schaal is ook nodig om onze state-of-the-art productiesystemen goed te laten renderen en om te kunnen voorzien in de steeds hogere kwaliteitseisen van onze klanten. De komende drie tot vijf jaar willen we significant groeien.’

Structurele krapte

Knelpunt is wel de krapte op de arbeidsmarkt van projectleiders en engineers. ‘Corona is tijdelijk en ook van de materiaaltekorten zijn we volgend najaar wel een keer af’, verwacht Plooy. ‘Maar de krappe arbeidsmarkt is structureel.’ Van Haperen: ‘Als elektronica eenmaal ontwikkeld is, de prototypes geëngineerd zijn en de 0- en 1-series uitgeleverd, dan kunnen de series van 1.000 of 2.000 stuks goeddeels volautomatisch worden gedraaid. Het knelpunt zit dus niet bij productie, maar bij een new product introduction, waarvoor je projectmanagers en system engineers nodig hebt. Op wervingsacties die we nu doen volgt soms nauwelijks of zelfs totaal geen reactie.’

Afstand nemen

Ton Plooy zal zich dat nog zeker aantrekken, maar het niet meer als zijn probleem zien. Een besef dat het afgelopen jaar geleidelijk aan is ingedaald. ‘Ik was niet meer rechtstreeks betrokken bij projecten, schreef niet meer mee aan de offertes en was dus steeds minder op de hoogte van alle details.’ Het afstand nemen van VDL TBP Electronics zal in het nieuwe jaar versneld worden omdat Plooy per 1 januari de onderneming die hij in 1976 oprichtte definitief verlaat. ‘Conform de verkoopacte’, formuleert hij het met de hem zo kenmerkende nuchterheid, en ingehouden emotie. En dan? ‘Och, ik ben graag dj, investeer her en der. En ik kom vast nog geregeld op de zaak.’

Familiebedrijf

Ton Plooy richtte 45 jaar geleden tbp electronics op. Het bedrijf is gevestigd in Dirksland (productielocatie) en op de Brainport Industries Campus in Eindhoven (test engineering). Al is het gedurende al die jaren actief voor mondiaal opererende, vaak beursgenoteerde klanten, tbp bleef altijd een familiebedrijf, met een sterke binding met de directe omgeving van Goeree-Overflakkee. ‘Zonder de steun en betrokkenheid van de familie en met name het thuisfront had tbp nooit deze ontwikkeling kunnen doormaken’, benadrukte Plooy bij het 40-jarig jubileum. Zijn vrouw Ria verzorgde jarenlang, tot haar overlijden in 1985, de administratie. Zijn huidige partner Ineke Vis verlaat gelijktijdig met Plooy de onderneming waar zijzelf production coordinator was. Ook een broer, zussen, dochters, neven en nichten zetten zich in voor tbp. De familiaire cultuur is eveneens zichtbaar onder de andere medewerkers, met vaak een lange staat van dienst, van wie velen afkomstig zijn van het Zuid-Hollandse eiland.