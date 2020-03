Eindhoven Medical Robotics (EMR) is eind november toegelaten tot de Virtuele Accelerator van het Make Next Platform (MNP). Dit platform biedt de toekomstige generatie zelfscheppende maakbedrijven toegang tot de netwerken, kennis en expertise van de initiatiefnemers. Dat zijn ASML, Huisman, Thales, Vanderlande en Stichting TechnologieRating. Ze hebben als doel de jonge maakbedrijven te helpen in hun ontwikkeling naar wereldspelers. Na de Challenge Meeting met EMR kregen, tijdens de daaropvolgende LETs MEET, zes jonge maakbedrijven de gelegenheid hun businesscase aan de platformleden te presenteren. Een aantal daarvan loopt zich nu warm voor de MNP Challenge Meeting van 28 februari bij Huisman in Schiedam.

Het verwerven van een plek in de Accelerator gaat niet vanzelf, schetst Fred von Dewall, voorzitter van de MNP-stuurgroep. Na een eerste selectieronde waarin een bedrijf vijftien minuten krijgt om de businesscase te presenteren en vijftien minuten om vragen van de MNP-partners te beantwoorden, volgt een onderzoek dat uitmondt in een rating rapport, de First Opinion. Om zo te achterhalen of het verdienmodel klopt, wat de persoonlijkheid is van de ondernemer, hoeveel doorzettingsvermogen hij of zij heeft en hoe coherent het team is dat de kandidaat om zich heen geformeerd heeft. Als die tests goed doorstaan worden, volgt de MNP Challenge Meeting. Voor EMR vond die plaats op 29 november vorig jaar.

‘EMR voldoet aan al onze criteria’, verwoordt Von Dewall de conclusies: ‘Het is een innovatief, zelfscheppend bedrijf. Een scale-up met inmiddels meer dan tien medewerkers en enkele potentiële launching customers. Het heeft als ontwikkelaar van hoognauwkeurige chirurgische robots de potentie in huis een goede speler op de medisch-technologische wereldmarkt te worden. Ook oefent het bedrijf aantrekkingskracht uit op jong talent. Want dat is ook een van de doelstellingen van het Make Next Platform: hightech Nederland aantrekkelijk maken en houden voor (jong) technisch talent.’ Aldus Von Dewall in een terugblik op de presentatie gegeven door de twee ondernemers achter en ‘co-ceo’s’ van EMR, Maarten Steinbuch, hoogleraar in onder meer robotica en automotive aan de TU/e, en Anupam Nayak, eerder werkzaam als business developer voor onder andere Philips.

Met EMR is het aantal bedrijven in de Make-Next-accelerator nu weer op vijf gekomen. Eerder kregen al een plek Bond High Performance 3D Technology (3D-print tools, Enschede), Lightyear (zonne-energie aangedreven auto’s, Helmond), SMART Photonics (fotonica, Eindhoven) en VitalFluid (plasmawaterreactoren, Veldhoven). Omdat Clear Flight Solutions (ornithopter, Enschede) ‘te weinig progressie’ maakte is van die onderneming inmiddels afscheid genomen.