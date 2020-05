Joint venture tussen Lürssen en de German Naval Yard versterkt marinescheepsbouw als Duitse “sleuteltechnologie”

Lürssen is van plan een langdurige samenwerking met de German Naval Yard Kiel in de marinescheepsbouw tot stand te brengen. De vroegere activiteiten in de militaire en overheidsscheepsbouw zullen in de toekomst worden ondergebracht in een gemeenschappelijke onderneming onder leiding van de in Bremen gevestigde Lürssen-gruppe. Het doel is de nationale industriële structuur te verbeteren en de efficiëntie en duurzaamheid te versterken. Het voorbereidende werk voor een definitieve contractuele overeenkomst over de joint venture is deze week met succes afgerond tussen de eigenaarsfamilies. De geplande fusie moet worden goedgekeurd in het kader van de wetgeving inzake fusiecontrole.

De fusie is in overeenstemming met de eisen van de publieke opdrachtgever om hoogwaardige industriële structuren in een landelijk betrouwbare beschikbaarheid en een efficiënte kostenstructuur te garanderen. Naast de bouw van technologisch zeer innovatieve marineschepen omvat dit ook het functionele onderhoud ervan gedurende de gehele levenscyclus. Deze eis wordt ondersteund door de recente besluiten van de Bondsregering om het “Strategiedocument voor de versterking van de Duitse veiligheids- en defensie-industrie” te herzien, waarin alle marinescheepsbouw als een Duitse “sleuteltechnologie” wordt geclassificeerd. De versterking van de nationale marinescheepsbouw door een joint venture tussen Lürssen en de German Naval Yard Kiel beantwoordt aan deze doelstellingen en versterkt tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie van de Noord-Duitse scheepswerven en de nationale maritieme toeleveringsindustrie.

De Bondsregering was al in een vroeg stadium betrokken bij de consolidatiebesprekingen via de Maritieme Coördinator, Norbert Brackmann, lid van de Bondsdag. Met zijn expertise heeft hij een sleutelrol gespeeld in het begeleiden en ondersteunen van het proces.

Iskandar Safa, CEO van Privinvest Holding SAL, de ultieme groepsmaatschappij van de German Naval Yard Kiel GmbH, becommentarieert de strategische stap met de volgende woorden: “De consolidatie in Duitsland had allang moeten plaatsvinden. Duitsland beschikt over eersteklas marinewerven en uitstekende technologieën. Maar onze klanten hebben behoefte aan partners die de omvang en het vermogen hebben om uitgebreide, strategisch belangrijke opdrachten uit te voeren. Dit kan beter worden bereikt als binnenlandse spelers hun krachten bundelen. Vandaag hebben we een belangrijke stap in die richting gezet. Wij verheugen ons op de samenwerking met Lürssen”.

Ook Friedrich Lürßen, aandeelhouder van het Lürssen-concern, ziet de ondernemingsovereenkomst als een versterking van de aantrekkelijkheid van de nationale maritieme sector. “Wij zijn ervan overtuigd dat een consolidatie van onze scheepswerven in de marinescheepsbouwsector zinvol en gunstig is om hun concurrentievermogen op de lange termijn te versterken. Wij gaan deze weg in de verwachting dat de nieuwe structuur ons in staat zal stellen onze nationale klanten een uitgebreider en efficiënter dienstenpakket aan te bieden voor de levering en ondersteuning van hoogwaardige marine-eenheden op de lange termijn. Ons team van gemotiveerde en hooggekwalificeerde medewerkers is hiervoor betrouwbaar beschikbaar. Met deze strategische fusie willen we ook een actieve bijdrage leveren aan het gezamenlijk beheersen van de gevolgen van de uitdagingen in de scheepsbouw als gevolg van de huidige corona-pandemie en aan het veiligstellen van banen en technologische capaciteit voor de nationale locatie op de lange termijn. We kijken uit naar de samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat we in staat zullen zijn om de hindernissen die nog in het verschiet liggen bij de uitvoering van onze consolidatiestrategie te overwinnen”.