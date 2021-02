Met de oprichting van de joint venture itsoos hebben de aandeelhouders van de Nederlandse familiebedrijven itsme en Koninklijke Oosterberg hun krachten gebundeld en richten zij zich op buitenlandse deelnemingen. Vandaag maken zij bekend de Duitse elektrotechnische groothandel Hardy Schmitz GmbH te hebben overgenomen.

Hardy Schmitz bedient zich met zes vestigingen en hoofdkantoor in Rheine zowel de industrie als de installateur. De jaaromzet van Hardy Schmitz zal dit jaar naar verwachting circa 150 miljoen euro bedragen.

itsme legt zich met name toe op de industriële afnemers, terwijl Koninklijke Oosterberg voornamelijk installateurs tot haar klanten mag rekenen. Binnen deze klantsegmenten vormen beide groothandels de top van de Nederlandse markt. itsme is met haar buitenlandse dochters actief in België, Duitsland, Roemenië en Spanje. Koninklijke Oosterberg is tot nu toe alleen in Nederland actief.

Flip Oosterberg, directeur van Koninklijke Oosterberg en een van de initiatoren achter itsoos: ‘De Nederlandse elektrotechnische groothandelsmarkt is een van de koplopers op het gebied van automatisering, digitalisering en efficiency. Die kennis en ervaring gaan wij in Duitsland ten behoeve van Hardy Schmitz inzetten.’ Daarnaast sluiten de verzorgingsgebieden van itsme en Koninklijke Oosterberg perfect aan op die van Hardy Schmitz. ‘Op deze manier kunnen we klanten uit verschillende klantsegmenten in Duitsland nog beter bedienen.’ aldus Taco Leeflang, directeur van itsme en de andere drijvende kracht achter het initiatief. De directie van Hardy Schmitz blijft ongewijzigd. Jan Schmitz, aandeelhouder van Hardy Schmitz en lid van die directie ziet veel perspectief: ‘Door deze stap sluiten we aan bij familiebedrijven met al meer dan 100 jaar succes in industrie en installatie, versterkt door een jarenlange persoonlijke vertrouwensband.’

Familiebedrijf Hardy Schmitz biedt innovatieve dienstverlening op maat met 260 vakmensen op vijf locaties in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen met het hoofdkantoor in Rheine. Het bedrijf biedt een breed productportfolio van toonaangevende merken en het grootste kabelmagazijn van Noord-Duitsland. Met uitgekiende logistiek is 24-uurs service mogelijk, maar ook just-in-time leveringen direct op de werkvloer of de bouwplaats. De efficiëntie van klanten wordt verhoogd door intelligente inkoopconcepten, project- en lichtplanning en het ontwerp en de vervaardiging van besturingen. Hardy Schmitz is onderdeel van DEHA, dit samenwerkingsverband van vijf familiebedrijven is met een jaaromzet van circa 1,5 miljard de op een na grootste elektrotechnische groothandelsorganisatie van Duitsland.

Familiebedrijf itsme is een internationale industriële toelevergroep met hoofdkantoor in Raamsdonksveer. Als groep biedt zij innovatieve techniek en distributie aan industrie, machinebouw, modulebouw en industriële installateurs. Tot de groep behoren itsme Nederland, Schultz+Erbse, Breemes, ES Elektro en Elektres. itsme behaalde in 2020 een jaaromzet van 235 miljoen euro en is met 475 medewerkers actief vanuit 17 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Roemenië en Spanje.

Familiebedrijf Koninklijke Oosterberg, opgericht in 1893, is een snelgroeiende elektrotechnische groothandel. Zij bedient haar klanten met 400 medewerkers vanuit haar nationale distributiecentrum in Apeldoorn en 20 vestigingen verspreid over heel Nederland. Koninklijke Oosterberg realiseerde in 2020 een omzet van 215 miljoen euro.