Het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL, in Laurel in de Amerikaanse staat Maryland) en TNO hebben een Memorandum of Understanding ondertekend, waarmee de transatlantische samenwerking tussen de twee organisaties (die al tien jaar loopt) nu ook formeel is vastgelegd. APL en TNO richten zich beide op toegepast onderzoek, waardoor zij een natuurlijke gemeenschappelijke basis hebben voor deze nieuwe samenwerking.

Het Memorandum is ondertekend op 20 april. Het biedt aan technische experts van beide organisaties de kans om hun werkterrein tot over de oceaan te verruimen en te werken aan intern gefinancierde projecten, variërend van ruimtetechnologie tot kunstmatige intelligentie en human-machine interfacing. Door deze uitwisseling van expertise en informatie willen APL en TNO creatieve internationale samenwerking versterken en de ontwikkelingen in toegepast wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling versnellen.

APL en TNO hebben al bij diverse projecten samengewerkt, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Eerdere onderzoekssamenwerking heeft de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van defensie en veiligheid versneld. Onlangs zijn de twee organisaties een samenwerking gestart voor de uiterst gedetailleerde monitoring van luchtverontreinigende stoffen met behulp van CHAPS (Compact Hyperspectral Air Pollution Sensor). Dit is een instrument waarbij de deskundigheid van APL op het gebied van hyperspectrale beeldvorming wordt gecombineerd met de deskundigheid van TNO op het gebied van ruimtespectrometers en vrije-vorm optica. Het team ontwikkelt momenteel een demonstratiemodel van dit instrument, CHAPS-D genaamd.

“Bij APL zijn we heel enthousiast over onze samenwerking met TNO,” aldus Timothy Galpin, Assistant Director, Programs en Chief Quality Officer bij APL. “Ik ben onder de indruk van onze samenwerking bij de ontwikkeling van CHAPS-D, en ik ben erg blij met het traject dat we met TNO zijn ingeslagen voor nog meer uitdagend gezamenlijk onderzoek.”

Via het Memorandum of Understanding willen APL en TNO de samenwerking uitbreiden naar ander ruimte-onderzoek, waaronder satellietcommunicatie, aard- en planeetwetenschappen, heliofysica en onderzoek naar exoplaneten, maar ook naar andere disciplines, zoals precisiegeneeskunde, chemische detectie, autonomie, neurowetenschappen en additive manufacturing.

Het succes van eerdere samenwerking tussen APL en TNO is vooral te danken aan de unieke en complementaire kennis en expertise van beide organisaties. Dit Memorandum moet de samenwerking en uitwisseling van informatie nog verder bevorderen, waardoor ook in de toekomst geslaagde projecten kunnen worden uitgevoerd.

“Op basis van eerdere samenwerking hebben we APL leren kennen als een onderzoekspartner van wereldklasse en een ‘soulmate’ bij het oplossen van complexe problemen op het gebied van nationale veiligheid en ruimtewetenschap,” aldus Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer van TNO. “Dit Memorandum of Understanding moet ervoor zorgen dat de oceaan een nog kleiner obstakel wordt, waardoor er een nog betere samenwerking ontstaat en we samen een oplossing kunnen zoeken voor complexe maatschappelijke uitdagingen.”