Joes Wigman en Anita van Gils verbonden zich ook dit jaar aan de DISCA-awards. Terwijl Wigman juryvoorzitter was voor de categorieën Best Process & Parts Supplier en Best Knowledge Supplier, had Van Gils diezelfde taak voor de categorie Best Customer. Het niveau van de inzendingen was hoog, zo blikken beiden terug. En met die hoge standaard was er ook uitvoerig beraad binnen de drie jury’s, waarbij het er volgens de voorzitters kritisch maar vooral constructief aan toeging.

Juryvoorzitters DISCA’21 prijzen inzendingen voor het hoge niveau

Kiezen is verliezen, vertelt Joes Wigman de honderd gasten van DISCA’21. Maar om zijn inleiding nou zo negatief in te steken, zo vlak voordat de pitches en uitreikingen van start gaan? Dat toch niet, zo stelt hij de zaal gerust. ‘Sterker, kiezen is deze avond wat mij betreft veel meer een kwestie van en-en in plaats van of-of. Wint de een, dan profiteert de ander mee.’

Oftewel, in een DISCA-award zit weliswaar de prestatie van de winnaar, maar net zo goed die van de partijen waarmee hij samenwerkt. En om het breder te trekken: uiteindelijk heeft de drive van één speler impact op het succes van de hele sector. ‘Juist dat maakt deze awards zo waardevol’, zo vertelt Wigman, managing director bij Berenschot, na afloop van het event. ‘Een DISCA-award koop je niet, die moet je verdíenen. De awards zijn een erkenning door de hele industrie, waardoor ze door alle winnaars écht worden gewaardeerd.’

Extra overlegd

Wigman was ook dit jaar juryvoorzitter, meer specifiek voor de categorieën Best Process & Parts Supplier en Best Knowledge Supplier. Aan de uitreikingen eind november gingen bijeenkomsten met de vijf juryleden voor elke categorie vooraf, waarbij volgens Wigman de keuze voor de twee eindfinalisten uit de vijf finalisten voor de Best Process & Parts Supplier een lastige bleek. ‘We hebben er nog een extra ronde voor moeten overleggen, waarbij vooral heeft meegewogen in hoeverre het beschreven resultaat daadwerkelijk is geboekt.’

Hoeveel tijd de jury er ook voor nodig had om itsme en VDL ETG aan te wijzen als eindfinalisten, tijdens het event waren de gasten duidelijk in hun keuze. Nadat ze hun stem via de smartphone hadden uitgebracht, bleek er een duidelijke voorkeur voor itsme. Ook toen even later bleek dat door technische strubbelingen mogelijk niet alle stemmen waren meegenomen. Wigman: ‘Ik keek mee naar de telling. De uitslag was overduidelijk; daar hadden eventueel gemiste stemmen geen invloed op gehad.’

Handen de lucht in

Dat laatste gold even later ook voor de categorie Best Knowledge Supplier. Te veel ruis qua techniek noopte de organisatie ertoe de gasten te vragen hun hand op te steken bij het horen van hun favoriet. Het tempo waarin dat verliep liet aan duidelijkheid niets te wensen over: voor MI Partners gingen duidelijk meer handen de lucht in dan voor NTS-Group. Wigman: ‘Dat kwam overeen met de keuze van de jury.’

Wigman las bij beide categorieën voor uit de juryrapporten, om daarna de juryleden die de twee laatst overgebleven bedrijven genomineerd hadden te vragen het podium op te komen voor hun pitches en een kort vraaggesprek. Dat alles gebeurde ook door Martin van Zaalen, hoofdredacteur van Link Magazine, voor de categorie Best Customer. Van Zaalen verving juryvoorzitter Anita van Gils, die afwezig was vanwege ziekte. ‘Helaas’, zo vertelt ze een paar dagen later. ‘Ik was er graag bij geweest, vooral omdat ik DISCA heb leren kennen als een event waarop mooie bedrijven goed in de schijnwerpers worden gezet. Er spreekt appreciatie uit.’

Goed afgewogen

Tijdens jurybijeenkomst vooraf aan het event viel het Van Gils, die hoogleraar Familiebedrijven en Strategisch ondernemerschap is aan de Universiteit Maastricht, op hoe goed ieder jurylid zijn of haar beoordelingen van de klantrelatie kon onderbouwen. ‘Er werden kritische vragen gesteld over de samenwerkingsrelaties, maar het gesprek bleef wel constructief. Dat heeft gezorgd voor een goed afgewogen juryoordeel, waarbij voor ons de twee finalisten er duidelijk uitsprongen.’

Voortman Steel Machinery – de uiteindelijke winnaar – en Bronkhorst High-Tech hebben hun partners volop transparantie geboden, stelt Van Gils. ‘Dat aspect telde zeker mee, nu bij veel bedrijven de supplychain zwaar onder druk staat en partnerships belangrijker zijn dan ooit.’ Wat daarnaast voor Voortman pleitte is de wijze waarop het bedrijf jonge medewerkers bij het proces betrekt. ‘Dat is erg waardevol, zeker in deze tijd.’

Waar Bronkhorst nu tweede werd, won het in 2019 wel de Customer Award. Ook ASML, dat nu tot de vijf finalisten behoorde, sleepte dezelfde prijs al eens in de wacht. ‘Het zegt wat dat deze bedrijven er ook nu bij zaten’, aldus Van Gils. ‘Sommige bedrijven blijven het goed doen. En dat bleek ook uit de scores door de jury: die waren vrijwel allemaal erg hoog.’

Het betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste uitreiking op rij van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, een initiatief van Link Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Traditiegetrouw weer in Boerderij Mereveld in Utrecht, hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een beperkter aantal gasten dan gebruikelijk. Zo’n honderd genodigden woonden het evenement live bij, anderen deden dat via de livestream.