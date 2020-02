Jeroen Gielens is per 1 februari 2020 de nieuwe Commercieel Directeur van ENTER, dé hoogwaardige dienstverlener binnen de high-tech industrie. Gielens heeft veel ervaring in de detacheringsbranche, de sector waarbinnen ENTER intussen al negentien jaar succesvol is. Gielens versterkt het directieteam naast Operationeel Directeur Mark Sidler en Managing Director Roland Poesen. Poesen: “Met Jeroen in het directieteam vergroten we onze slagkracht en kunnen we onze (groei)ambitie verder vormgeven”. Met de komst van Gielens zal Poesen zich nog meer richten op de strategie en de lange termijnvisie van ENTER.



Gielens studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Ik koos voor een carrière in de arbeidsbemiddeling. Daarin draait het om mensen en het leggen van verbindingen tussen mensen en opdrachtgevers. Dat trok me.” Bij YER stond Gielens aan de basis van de transformatie van een klassiek werving & selectiebureau naar een (technische) detacheringsorganisatie. Daarna vervulde hij op interim basis een aantal adviesopdrachten. Gielens: “Ik kijk er naar uit om alle collega’s en relaties van ENTER beter te leren kennen”.