Ben of ken jij die ondernemer met de innovatie, die de energietransitie een zet kan geven of die bijdraagt aan een sluitende circulaire economie? Doe dan mee en schrijf je of die ondernemer hier in voor de Jan Terlouw Innovatieprijs (voor 2 juni).

“Het is zeer eervol voor me dat mijn naam aan de innovatieprijs is verbonden. We zullen de eerste helft van deze eeuw moeten leren duurzaam te handelen. Daar is een gezamenlijke inspanning van wetenschap/technologie, bedrijfsleven, consumenten en politiek voor nodig. Ik hoop en vertrouw dat het instellen van de prijs daar een positieve bijdrage aan zal leveren. Laat het zijn als een sneeuwbal, die groeit naarmate hij verder rolt” aldus Jan Terlouw.

De Jan Terlouw Innovatieprijs is een prijs voor de meest innovatieve en duurzaamste ondernemer van Oost-Nederland. Kiemt reikt deze prijs sinds 2011 jaarlijks uit. Met de Jan Terlouw Innovatieprijs stimuleert Kiemt ondernemers die met duurzame innovaties de maatschappij toekomstbestendig maken. De prijs is een erkenning aan deze visionairs en wordt dit jaar voor de 10de keer uitgereikt! Een mooi jubileum en deze keer online op het platform van The Future of Us op 11 september.

Criteria

Het programmamanagement van Kiemt screent elke nominatie op de algemene criteria voor deelname. Begin juni worden de genomineerden geselecteerd. Op The Future of Us presenteren alle genomineerden hun innovaties voor een expertcomité die vervolgens de winnaars kiest. Het beoordelende expertcomité bestaat uit vier vertegenwoordigers van participanten uit het Kiemt-netwerk onder voorzitterschap van Jan Terlouw.

Alle nominaties worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, waaronder innovativiteit, duurzaamheid, de (huidige en potentiële) economische waarde en de kwaliteiten van de onderneming in het innovatietraject. Bij de ambitieprijs wordt tevens gekeken naar het stappenplan tot marktintroductie van de innovatie.

Hoofdprijs

De hoofdprijs omvat 10.000 euro prijzengeld en ruime media-aandacht. Om voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020 (hoofdprijs) in aanmerking te komen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De innovaties moeten tussen 2018 en 2020 op de markt zijn geïntroduceerd.

Het gaat om een innovatie op het terrein van Energie- en Milieutechnologie, Biobased Economy of Circulaire Economie.

De onderneming moet in de regio Oost-Nederland gevestigd zijn en de ontwikkeling van de innovatie moet daar ook (deels) plaatsvinden.

De innovatie mag niet eerder genomineerd zijn voor deze prijs.

Ambitieprijs

De ambitieprijs omvat 5.000 euro prijzengeld en 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt. De ambitieprijs is bedoeld als aanmoediging, gericht op startups en klein MKB (max. 10 werknemers) in Oost-Nederland die werken aan de ontwikkeling van duurzame innovaties, maar die nog in een vroegere fase van ontwikkeling zitten.

Klik hier om in te schrijven

Nog even hier een terugblik naar vorig jaar toen Climate Booster de hoofdprijs won en CafeInk de Ambitieprijs mee naar huis mocht nemen.