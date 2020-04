Jan Fransoo benoemd tot hoogleraar Operations and Logistics Management

Tilburg University heeft prof. dr. ir. Jan Fransoo met ingang van 1 november 2020 benoemd tot hoogleraar Operations and Logistics Management aan het Management Department van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Het onderzoek van prof. Fransoo richt zich op besluitvorming met betrekking tot operations, logistiek en supply chain management in de retail-, voedingsmiddelen-, farmaceutische en transportsector.

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich met name op de supply chain van de detailhandel in ontwikkelingslanden, waar de dominante vorm van supermarkten bestaat uit miljoenen nanostores: zeer kleine familiebedrijven die miljarden mensen bedienen aan de onderkant van de wereldwijde piramide. Hij bestudeert zowel de logistieke toelevering aan deze winkels als de exploitatie van de winkels zelf, die sterk wordt beïnvloed door de mogelijkheden van digitalisering. Deze winkels spelen ook een cruciale rol in de voedselvoorziening van de armen in de wereld. Daarom zal Fransoo ook een bijdrage leveren aan de verschillende initiatieven van Tilburg University op dat terrein, zoals het Zero Hunger Lab. Een ander deel van zijn onderzoek heeft betrekking op stedelijke retaillogistiek, duurzaam ketenbeheer en wereldwijde containervaart. Op dit moment duidt hij ook de invloed van de Covid19-pandemie op wereldwijde leverketens.

Onderwijs

Fransoo zal onderwijs verzorgen in het Masterprogramma Supply Chain Management en in het PhD-programma van CentER, en hij zal blijven lesgeven aan TIAS Business School.

Jan C. Fransoo studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daar behaalde hij ook zijn Doctor of Philosophy (dr.) in Operations Management and Logistics. Sinds januari 2018 is hij werkzaam aan de Kuehne Logistics University (KLU) in Hamburg, Duitsland, waar hij hoogleraar is op hetzelfde gebied als zijn leerstoel aan Tilburg University. Hij is daar ook Dean of Research. Daarvoor werkte hij 22 jaar aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij nog een gasthoogleraarschap aanhoudt bij het Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences.

Fransoo heeft meer dan 130 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften. Hij is Associate Editor van meerdere wetenschappelijke toptijdschriften. Recente boeken van hem zijn onder meer: Reaching 50 Million Nanostores: Retail Distribution in Emerging Megacities en Sustainable Supply Chains: A Research-Based Textbook on Operations and Strategy.

Fransoo is medeoprichter van Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics), een Nederlands expertisecentrum op het gebied van supply chain management. Verder maakte hij tot aan zijn vertrek naar Duitsland deel uit van het Topteam Logistiek dat de nationale onderzoeks- en innovatieagenda in de logistiek bepaalt, in opdracht van de Nederlandse overheid.