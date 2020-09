Het Weconomics Certified Program zal jou relevanter maken, zo stelt Paul Bessems van de organiserende Weconomics Foundation. Relevanter omdat:

1. je werk niet wordt overgenomen door een robot, maar door iemand die zich aanpast;

2. verduurzaming en digitale transformatie leidend zijn in je visie en strategie;

3. wat de fysieke lopende band heeft gedaan in je fabrieken doet de digitale in je kantoren;

4. leren, ervaren en je perspectief veranderen je paspoort vormen voor de toekomst;

5. de toekomst aan hen behoort die zich daar vanaf nu op voorbereiden.

‘Het Weconomics Certified Program zal jou relevanter maken en biedt een laagdrempelige mogelijkheid om je concurrentie voor te blijven. Investeer daarom nu in digitale transformatie, verduurzaming en in je eigen toekomst. Niet alleen door te leren, maar vooral door je perspectief te veranderen en te doen.’ Zo bepleit Bessems het volgen van de opleiding.

‘Het organiseren van data kan veel efficiënter met een digitale lopende band, met internet of things, blockchain en artificial intelligence. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in fabrieken, neemt deze digitale lopende band over in kantoren. Jaarlijks zitten we meer dan 2,3 miljard uur onnodig in kantoren. Met dit programma wordt digitale – en daarmee menselijke – verspilling in kantoren tegengegaan. Het surplus wat hierdoor ontstaat kan gebruikt worden voor de verduurzaming van onze welvaart.’

Om een goed beeld te krijgen van het programma kan een gratis proefles gevolgd worden. Daarvoor of het programma zelf aanmelden kan hier.

Na afloop van de proefles krijg je voor een verdere verdieping het Weconomics boek: ‘Hoe overleef je als informatiewerker de 21e eeuw?’ mee naar huis.