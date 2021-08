Directeur van de stichting, Toine Timmermans: “Al ons eten en drinken is met aandacht en energie verbouwd, gekweekt, verwerkt, getransporteerd en verpakt. Het verminderen van voedselverspilling is, naast meer investeren in wind- en zonne-energie, de belangrijkste maatregel om de CO2-uitstoot wereldwijd terug te dringen. Het is de meest haalbare en effectieve stap naar een duurzamer voedselsysteem.

In ons huidige systeem lijkt voedselverspilling een alom geaccepteerde weeffout. Een duurzamer en meer circulair voedselsysteem is daarom nodig. Daarin sluiten voedselproductie en consumptie beter op elkaar aan en praten we niet meer over overschotten of afval, maar over grondstoffen die altijd nuttig worden hergebruikt. Iedereen in de samenleving moet meedoen om het systeem te veranderen. Samen Tegen Voedselverspilling werkt systemisch, met de hele keten, publieke organisaties én consumenten, aan die reductie van 1 miljard kilo. Bovendien hebben zowel bedrijven als huishoudens er financieel baat bij.”