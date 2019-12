Jaap Bond nieuw boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Per 1 januari 2020 wordt Jaap Bond door staatssecretaris Mona Keijzer van Economisch Zaken en Klimaat – met instemming van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – benoemd tot het nieuwe boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Hij volgt Loek Hermans op, die deze positie sinds 2011 vervulde.

Jaap Bond (1957) was van 2007 tot en met 2019 gedeputeerde in Noord-Holland en verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles economische zaken, water, landbouw en Greenports. Bond was tot juni 2019 voorzitter van Greenports Nederland. Hij was ook voorzitter van de Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord. Bond start per 1 januari 2020 ook als voorzitter van Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Jaap Bond: ‘Ik ben er heel trots op dat ik deze functie mag gaan vervullen. De sectoren tuinbouw en uitgangsmaterialen zijn zeer innovatief en economisch net zo belangrijk als de mainports Rotterdam en Amsterdam samen. De sector is in staat om mondiale problemen in voeding, duurzaamheid en gezondheid op te lossen. Met het topsectorenbeleid kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden hier met elkaar invulling aan geven.’