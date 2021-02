Baanbrekend werk voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Catharina Ziekenhuis hebben een methode ontwikkeld waarmee eenvoudig en objectief samentrekkingen in de baarmoeder kunnen worden gemeten. Een goede meetmethode is belangrijk, omdat deze ‘golven’ een grote rol spelen bij de innesteling van een embryo in de baarmoeder. De manier waarop tot nu toe werd gemeten was niet betrouwbaar genoeg. De nieuwe meetmethode geeft een beter inzicht in de baarmoedersamentrekkingen. Gynaecologen leren nu steeds meer over de invloed van samentrekkingen van de baarmoeder op innesteling van een embryo bij IVF.