itsme, Voortman Steel Machinery en MI-Partners zijn door jury en publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’21-awards. Zowel live als online werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Mooi om gewaardeerd te worden om de manier waarop wij werken met onze toeleveranciers.’

‘Echt een erkenning van jewelste voor ons team!’

Het betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste keer op rij dat de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2021 (DISCA’21), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden uitgereikt. Traditiegetrouw weer in Hoeve Mereveld in Utrecht, hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een beperkter aantal gasten dan gebruikelijk. Toch konden zo’n honderd genodigden het evenement live bijwonen, andere belangstellenden volgden de uitreiking via de livestream.

Van 354 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes finalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Want dat is het unieke aan de DISCA-awards: bedrijven kunnen zich niet zelf nomineren, die eer is voorbehouden aan hun klanten of toeleveranciers. Van die gelegenheid werd ruimschoots gebruik gemaakt: maar liefst 354 bedrijven kregen een nominatie. Werd een bedrijf twee keer genomineerd, dat ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score, vijf per categorie, een plaats kregen in de finale. Nadat de jury’s in hun categorie de top 2 hadden geselecteerd, had het publiek uiteindelijk de beslissende stem. Daarbij wist itsme de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Parts & Process Supplier, werd Voortman Steel Machinery verkozen tot Best Customer en mag MI-Partners zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. De andere drie top 2-bedrijven waren, respectievelijk: VDL ETG Precision (Eindhoven), Bronkhorst High-Tech (Ruurlo) en NTS Group (Eindhoven).

Best Parts & Process Supplier: itsme, Raamsdonksveer

‘itsme heeft ons gedurende ons explosieve groeiproces goed geholpen en zich een zeer gedegen en betrouwbare partner betoond’, start Martijn Coppens, manager operations en service bij Q-Fin zijn pitch over de toeleverancier van elektrotechnische en mechanische producten en diensten. ‘Wij wilden gewoon één goede partner, van groot belang, zeker gezien de huidige materiaalschaarste. We zijn we door ons vaste aanspreekpunt bij itsme tijdig geadviseerd zodat wij bijtijds hebben kunnen schakelen, waardoor wij geen stilstand hebben gehad afgelopen jaar.’ En toen Q-Fin drie jaar geleden veertien machinelijnen moest voorzien van een touchscreen, bracht itsme opnieuw uitkomst. ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat de juiste partij bij ons aan tafel kwam en dat we met de juiste mensen in gesprek konden gaan. En van daaruit konden wij makkelijk en snel installeren en itsme heeft ons het programmeren van de software zelf aangeleerd, zodat we nu alles in eigen huis kunnen bewerken.’ Taco Leeflang, director sales bij itsme, staat voor de eerste keer in de finale en noemt de award een enorme erkenning. ‘Je wordt genomineerd door klanten en de klant neemt zelfs de moeite om je hier te verdedigen. Daarnaast is er een vakjury en zijn er maar liefst 354 bedrijven genomineerd. Dus het is echt een erkenning van jewelste voor ons team’, zegt hij. ‘En dat helemaal in deze tijd, waarin we moesten leren op afstand bij elkaar te komen. We konden niet meer vanzelfsprekend bij de klant langs en dat ook nog in deze tijden van schaarste. Dan is dit toch wel een enorme prestatie. Dus bedank ik alle medewerkers van itsme en zeker ook onze klanten en toeleveranciers, die dit allemaal mogelijk maken.’

Best Customer: Voortman Steel Machinery, Rijssen

Een van de klanten die Voortman Steel Machinery genomineerd heeft is Eplan, softwareaanbieder en adviseur voor elektrotechnische engineering. ‘Om gedegen advies te kunnen geven, moet je natuurlijk wel in de keuken van de klant kunnen kijken. Dat berust op het principe van wederkerigheid. Zo zul je eerst serieus moeten kunnen aantonen dat je echt meerwaarde hebt voor zo’n klant, voordat hij die deur ook daadwerkelijk opent’, stelt Roger Scholtes, managing director van Eplan, die de samenwerking met Voortman niet als een typische klant-leveranciersverhouding ziet. ‘Zij communiceren op een dusdanige manier dat het voelt als dat je een partner bent in het proces. Dat is een heel fijn gevoel, dat je echt waargenomen wordt en dat ieder zijn eigen bijdrage kan leveren’, zegt hij. ‘Verder denken ze mee over oplossingen die nu nog bij ons op de tekentafel liggen en dat is voor ons natuurlijk heel goed dat we ook in de toekomst oplossingen kunnen aanbieden die niet alleen Voortman maar ook andere klanten voordeel opleveren.’ Frank Scherphof, verantwoordelijk voor operations bij Voortman Steel Machinery, neemt voor het Rijssense machinebouwer de award in ontvangst. Hij spreekt over een reis die het bedrijf samen met Eplan gemaakt heeft. ‘Die reis heeft geleid tot een state-of-the-art paneelbouw en we zijn nog steeds op reis naar nieuwe ontwikkelingen. Het geeft ons een ontzettend goed gevoel, het is mooi om gewaardeerd te worden om de manier waarop wij werken met onze toeleveranciers, met onze partners’, zegt hij. ‘Naoberschap staat bij ons hoog in het vaandel: ga met respect met elkaar om en zie om naar je partners. Daar word je met elkaar gewoon beter van.’

Best Knowledge Supplier: MI-Partners, Eindhoven

Joep Stokkermans, directeur innovatie bij semiconbedrijf ITEC, noemt mechatronica-expert MI-Partners de technologieparel van Veldhoven. ‘Dit bedrijf met ongeveer veertig medewerkers houdt het al meer dan tien jaar vol en is dus in staat dezelfde hoge technologiegraad halen als hun grote broer. Dat is een kunstje dat ze voor heel veel bedrijven flikken en ze nemen ons daarin mee.’ Ook het feit dat MI-Partners focust op de eigen core competence en deel uitmaakt van een totaal ecosysteem, noemt Stokkermans als belangrijk pluspunt. ‘MI-Partners is zeer goed ingevoerd en zorgt op tijd voor het vereiste competentieniveau. Knowledge is heel belangrijk en komt niet uit een one-stop shop waar je alles kunt krijgen. Zij leveren precisie hightech, daar staan ze voor.’ De lijnen tussen beide bedrijven zijn kort. ‘Uiteindelijk zie je dat er met heel weinig papieren overhead de juiste vragen gesteld worden. We hebben maandelijkse reviews, ze luisteren naar onze feedback en komen met goede antwoorden terug. Als we vragen hebben over de voortgang of de technologie, dan komt dat heel snel op tafel en wordt eraan gewerkt.’ Leo Sanders, dga van MI-Partners, betreedt samen met Ronald Schneider, managing director bij MI-Partners, het podium, enigszins verlegen met de lovende woorden van Stokkermans over zijn bedrijf. ‘Ik ben zeer vereerd en ook zeer verrast. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier aanwezig ben en we nemen gelijk een prijs mee. Dat is een geweldige opsteker en dat gaan we morgen zeker vieren.’ Ook Schneider spreekt zijn dank uit: ‘Een hele mooie erkenning van onze mensen die samen met engineers van onze klanten samenwerken, mooi dat dat zo gewaardeerd wordt.’

De jury Best Parts & Process Supplier Award over itsme

itsme is een betrouwbare partner. De klant die snel in omzet groeit heeft in itsme een goed meedenkende partij die uitstekend kan inspelen op die groei. Ook de aftersales is goed voor elkaar. Evenzeer een leverbetrouwbare leverancier die altijd de juiste hoeveelheden aanlevert. Dit mede dankzij de goede digitalisering van hun processen die gedetailleerd inzicht biedt in de beschikbaarheid van artikelen. Voorts telt dat itsme heel veel fabrikanten vertegenwoordigt en aanbiedt. Het is verder een proactief meedenkende partner die ervoor zorg draagt dat artikelen die hard lopen en naar verwachting schaars worden tijdig worden ingekocht, zodat de klant niet stil komt te staan. Contacten verlopen altijd via een en dezelfde contactpersoon met kennis van zaken. itsme is niet de goedkoopste, maar maakt de afspraken die met hen gemaakt worden wel waar. Kortom: een leverancier die heel erg zijn best doet voor de klant.

Overige finalisten in deze categorie: VDL ETG Precision (Eindhoven, runner-up), ifm electronic bv (Harderwijk), Oreel Metal Components & Assemblies (Hallum), Nijdra Groep (Middenbeemster)

De jury Best Customer Award over Voortman Steel Machinery

Voortman zet zijn toeleveranciers in als strategische partners en benadert ze ook zo. Het bedrijf daagt zijn leveranciers uit het beste uit zichzelf proactief naar boven te halen en geeft hun daar ook de ruimte voor. Leveranciers krijgen het vertrouwen: ze krijgen inzicht in de roadmap en zo de gelegenheid mee te kijken in de keuken, zodat ze kunnen zien hoe de kok werkt en op die werkwijze goed kunnen inspelen. Samen opgebouwde IP kan de leverancier ook voor derden gebruiken. Voortman is een goed gedigitaliseerd bedrijf dat – configure to order – werkt met digital twins en de data daaruit gebruikt om hun processen, inclusief hun sourcing, te stroomlijnen en zo de doorlooptijd te verkorten. Daardoor is de onderneming goed in staat mee te ademen met de vraag uit de markt en zorgt het voor een goede forecast waarop leveranciers ook goed kunnen inspelen. Het is ook een goed communicerende onderneming: met alle geledingen van het bedrijf kunnen goede contacten worden opgebouwd. Bedrijf draagt ook bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt door actief te participeren in het vergroten van de belangstelling van jonge mensen in technische beroepen door veelvuldig scholen te ontvangen en klassen rond te leiden. Mede daardoor slaagt het er behoorlijk goed in invulling te geven aan de behoefte aan nieuw personeel. Discussies met leveranciers gaan zelden over prijs: veel belangrijker voor Voortman is de return of investment van een levering en het commitment van de leverancier.

Overige finalisten in deze categorie: Bronkhorst High-Tech (Ruurlo, runner-up), Blueprint Automation (Woerden), Nedap (Groenlo), ASML (Veldhoven)

De jury Best Knowledge Supplier Award over MI-Partners

Ontwikkelpartij die beschikt over echte high-end mechatronicakennis en die weet te vertalen naar een functioneel goed en zeer maakbaar product. Wat MI ontwerpt blijkt ook steeds volledig te kloppen als het product in serieproductie gaat en dat is in de markt verre van vanzelfsprekend. Is en blijft op het product van de klant gefocust en kán dat ook door een gering verloop van het personeel en een goede aanwas dankzij een goede relatie met de technische universiteiten die MI goed zicht biedt op jong talent. Communiceert goed, ook in teamverband met de klant: zijn zich goed bewust van de grenzen van de eigen expertise, erkennen die van de klant. Duikt nooit weg voor verantwoordelijkheid voor wat op hun terrein ligt. Gaat flexibel om met tussentijdse wijzigingen in specs of planning. Is ook sterk in het begeleiden van het productiewerk door derden. Laat zonder problemen het IP volledig aan de klant. Kortom, een betrouwbare partners die het waard is om een langetermijnrelatie mee aan te gaan.

Overige finalisten in deze categorie: NTS Group (Eindhoven, runner-up), Frencken Mechatronics Europe (Eindhoven), Demcon (Enschede/Best), Contour Covering Technology (Winterswijk)

Voor de volledige juryrapporten kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Martin van Zaalen van LINK Magazine, tel. 06-53721958, martin.vanzaalen@linkmagazine.nl. Hij geeft desgewenst ook een toelichting op de uitreiking van de Dutch Industrial Supplier & Customer Awards. In komende LINK-uitgave die op 17 december verschijnt wordt uitgebreid aandacht besteed aan de awards. Zie ook www.linkmagazine.nl