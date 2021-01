Itero gaat fabriek bouwen om afval-plastic om te zetten in nieuw

Het Britse Itero gaat op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen een innovatieve demonstratiefabriek bouwen voor het recyclen van plastic afval. De fabriek moet in 2023 draaien en vergt een totale investering van 25 miljoen euro. Itero heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld waarmee moeilijk te recyclen plastic afval omgezet wordt in een grondstof die kan worden gebruikt om nieuw plastic te produceren.

De installatie maakt gebruik van pyrolyse waarbij heel weinig CO2 en afvalmateriaal vrijkomt. Simon Hansford, CEO van Itero: “Met deze duurzame én winstgevende technologie dragen we bij aan het oplossen van het wereldwijde plasticafval probleem. Met de demonstratiefabriek kunnen we aantonen dat we in staat zijn op een efficiënte, winstgevende manier waardevolle grondstoffen te maken van plastic afval.”

Ecosysteem

Itero, opgericht in 2010 en gevestigd in Londen, tekende eind 2020 een overeenkomst met Brightlands. De voorbereidingen voor de demonstratiefabriek starten dit jaar, in 2022 vindt de oplevering plaats en in 2023 moet deze operationeel zijn. Intussen werkt Itero in Londen aan verdere optimalisatie van haar productieproces met behulp van haar eigen R&D-faciliteit. Simon Hansford: “De Brightlands Chemelot Campus is voor ons een ideale locatie. Een ecosysteem met partijen die werken aan baanbrekende technologieën om nieuwe grondstoffen te maken uit afval, waaronder afvalplastic. Centraal gelegen met goede verbindingen. En we sluiten aan bij de ambities van de campus op circulair gebied. We leveren graag een bijdrage aan de eerste Europese Circular Hub.”

Modules

De demonstratiefabriek heeft een capaciteit van 27 ton gemengd en vervuild plastic en krijgt een plek aan de noordzijde van de Brightlands Chemelot Campus. “De eerste installatie is een enkele module. Voor toekomstige fabrieken kunnen meerdere modules naast elkaar gezet worden”, aldus Simon Hansford, “Voor de langere termijn onderzoeken we de mogelijkheden om in de regio meerdere installaties op te zetten. Deze technologie biedt een veilige en emissiearme route voor het breed recyclen van alle soorten plastic.”

Chemelot Circular Hub

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus is verheugd met de komst van Itero naar de campus. ‘Als campus zetten wij in op een circulaire toekomst en zijn partner in de regionale samenwerking op dit gebied: Chemelot Circular Hub. De komst van Itero past uitstekend in dit plaatje en versterkt ons ecosysteem van partijen met baanbrekende technologieën om vanuit (kunststof) afval nieuwe grondstoffen te kunnen maken. Het laat zien dat we steeds meer de place to be zijn voor (internationale) partijen.’

Ambities

Ruud Burlet, gedeputeerde voor onder andere Circulaire Economie en Milieu namens de Provincie Limburg: “Het gaat hartstikke goed met Chemelot Circular Hub! Het tempo waarin nieuwe initiatieven zich aandienen past bij ons ambitieuze toekomstplan om circulariteit de motor van onze Limburgse economie te maken. Door de komst van Itero wordt ons mantra ‘niet-herbruikbaar afval bestaat niet’ stevig bekrachtigd, juist ook voor de normaalgesproken moeilijker te verwerken kunststofafvalstromen.”