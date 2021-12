De focus bij ITEQ ligt altijd op groei, samenwerking én resultaat. Aan die groei heeft ITEQ de afgelopen jaren op ongekende wijze gestalte gegeven. Met nieuwe huisvesting in Nijkerk, een hoge mate van automatisering, digitalisering én de sterke samenwerking met haar OEM klanten heeft ITEQ zich genesteld in de top van plaat verwerkend Nederland.

Daarbij heeft ITEQ zichzelf de vraag gesteld: hoe kunnen we groei blijven realiseren? Want één ding staat vast. Er is in onze sector behoefte aan gezonde bloeiende, groeiende bedrijven met een hoog gehalte aan innovatie en met een goed rendement. Om deze reden is ITEQ op zoek gegaan naar een partner welke voor de lange termijn een goed fundament kan vormen onder de verdere groei van ITEQ. ITEQ is van mening dat het duurzame succes op de lange termijn kan worden verstevigd onder de vlag van de WILVO GROUP. Een overname die ITEQ helpt met haar groeiambities.

Onze klanten vragen vandaag, morgen en in de toekomst om groei. Ze groeien zelf en om succesvol te blijven zal ITEQ mee moeten blijven groeien.

Wat houdt deze overname in?

Voor de afgezwaaide directeuren / eigenaren Theo Tolboom en Tim Kollen komt er na meer dan 30 jaar een einde aan het ITEQ tijdperk. Nadat beide in respectievelijk 1989 en 1990 in dienst zijn gekomen hebben de heren in 2007 het bedrijf overgenomen. Daarop heeft er een succesvolle transitie plaats gevonden wat de ITEQ Group heeft gemaakt tot het succes wat het nu is.

Met deze overname zal het huidige management team op haar beurt de nieuwe driekoppige directie gaan vormen binnen ITEQ. Met Marc Nanninga als financial director, Martijn Engwerda als operations director en Menno Bos als commercial director zal de strategisch gekozen richting worden voortgezet, bewerkstelligd en verder worden uitgebouwd.

Waarom deze overname?

De overname van ITEQ door WILVO Group is strategisch van aard. Dit wil zeggen dat WILVO Group haar leidende positie op de markt verder versterkt en klanten nog beter kan bedienen op het gebied van complete samenstellingen. WILVO Group ziet ITEQ als een topspeler en een belangrijke partner voor grote OEM’ers. Ook is WILVO net zo ambitieus als ITEQ, maar tegelijk qua cultuur een plat bedrijf waar de mens centraal staat.