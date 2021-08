Isotron Systems verbreedt portfolio met partnerschap met Schneider Electric

Schneider Electric, leider in transformatie van energiebeheer en industriële automatisering, gaat de samenwerking aan met Isotron Systems te Den Bosch, een bedrijf dat hoogwaardige industriële automatiseringsoplossingen levert. De organisatie is daarmee nu officieel aangesloten bij het Global Alliance partnernetwerk van Schneider Electric.

Isotron Systems is gespecialiseerd in industriële automatiseringsoplossingen en levert hardware, software, engineering en consultancy services. Het Competence Center Machine Vision van Isotron richt zich op het integreren van oplossingen in beeldverwerkingstechnieken. Daarmee is het één van de strategische speerpunten.

Behoefte aan verbreding portfolio

“Na een recente toevoeging van systeemintegratie-competenties aan het bestaande Machine Vision kenniscentrum, ontstond de behoefte voor een verdere verbreding van ons Motion Control & Robotics-portfolio. Met Schneider Electric bestaat er al een jarenlange partnerrelatie voor andere productlijnen, dus een samenwerking op het gebied van Motion Control was een logisch vervolg”, aldus Marc van Gelder van Isotron Systems. “Gebruikers van Machine Vision-systemen kunnen nu ook met hun Motion Control- en Roboticavraagstukken bij ons terecht. Het is de mix van beide die ons tot een goede partij voor onze klanten maakt.”

Jim van den Heuvel, Channel Manager OEM bij Schneider Electric: “Isotron heeft tot op heden de focus gelegd op de Vision-technologie om producten te identificeren die door een robot opgepakt moeten worden. Met het partnerschap krijgen wij een nieuwe partner in dit segment met een focus op de industriële eindgebruiker, wat volledig aansluit bij de strategie van Schneider Electric.”

Experience Center

Isotron Systems heeft middels een uitbreiding van het pand 450 m2 aan vloeroppervlak toegevoegd en werkt daar momenteel aan de realisatie van een Experience Center waar klanten de Vision- en Roboticatechnologie kunnen ervaren.