ISD Benelux uit ’s-Hertogenbosch en Elfsquad uit Drachten bundelen hun krachten om de 3D CAD wereld samen te brengen met de voordelen van een product configurator. Door te kiezen voor deze samenwerking zijn klanten in de maakindustrie in staat om hun processen te automatiseren en hierdoor hun producten succesvoller, sneller én zonder faalkosten te verkopen, engineeren en te produceren.

ISD Benelux over de meerwaarde van Elfsquad

“Beide organisaties zien de voordelen van de marktverbreding als gevolg van de samenwerking”. Door de bundeling met de product configurator van Elfsquad en HiCAD, de 3D CAD-software van ISD Benelux, wordt er een oplossing aangeboden die kostbare engineeringstijd bespaart. Waar een klant eerst alle mogelijke opties van een project door middel van Excelsheets moest voorbereiden en doorvoeren in een CAD-model, kan dit door het gebruiken van de configurator worden geautomatiseerd. “Door de configurator van Elfsquad mee te nemen in het proces kan er een directe verbinding tussen productie en verkoop worden gemaakt”, zegt Joost Swarts, Manager Sales bij ISD Benelux. Op die manier wordt er verkocht met een door engineering gevalideerd model, dat reduceert niet alleen fouten en doorlooptijd, maar het neemt ook veel frustratie tussen verkoop en engineering weg.

De meerwaarde voor klanten

Wanneer er veel te kiezen valt binnen een productenpakket, kan dit tijdrovend en foutgevoelig zijn voor verkopers, dealers en de klant zelf. De configurator van Elfsquad is een weerspiegeling van het verkoopgesprek, waarbij middels het doorlopen van verkoopvragen uiteindelijk de juiste samenstelling van het product gevonden wordt. Door HiCAD en Elfsquad te combineren wordt vanuit de configuratie een CAD model gegenereerd of worden CAD parameters aangestuurd. Engineers kunnen dit model vervolgens in HiCAD nabewerken waar nodig.

Een ander groot voordeel is dat er de mogelijkheid bestaat om gegevens automatisch te koppelen aan het ERP-systeem. Elfsquad heeft hiervoor verschillende integraties beschikbaar waardoor artikelen en stuklijsten direct gekoppeld zijn. Ook zijn de prijzen daardoor direct inzichtelijk en wordt de doorlooptijd en het aantal offerterevisies drastisch gereduceerd.

ISD Benelux

ISD is een organisatie die al 40 jaar actief is in het ontwikkelen van 2D en 3D CAD-systemen en richt zich op producerende bedrijven. ISD Benelux ontwikkelt software met krachtige functionaliteiten om snel modellen te kunnen realiseren. Door middel van het leveren van branche specifieke kennis, training en software is ISD een betrouwbare partner op het gebied van software en biedt met haar oplossingen bedrijven de kans om sneller en gemakkelijker te produceren, installeren en onderhouden.

Elfsquad

De Drachtenaren ontwikkelen sinds 2016 configuratiesoftware voor de maakindustrie. Elfsquad heeft inmiddels de start-up schoenen uitgetrokken en bedient een groot deel productiebedrijven in de Benelux van een product configurator. De configurator is ontstaan vanuit de passie voor het optimaliseren van product en proces. Deze branche specifieke kennis is duidelijk voelbaar binnen Elfsquad. Daarnaast is de software één van de weinige cloud-based configuratoren ter wereld die zonder programmeerkennis is in te richten en te beheren, met zeer geavanceerde onderliggende AI technologie. De herkenning in innovatieve en betrouwbare software en de gedeelde branche specifieke kennis, geven Elfsquad en ISD vertrouwen in het gezamenlijk vergroten van het marktaandeel in de Benelux.