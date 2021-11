Isah Software Group, een toonaangevende specialist op het gebied van ERP-softwareoplossingen voor discrete productie, versterkt haar aandeelhoudersstructuur met steun van familie-investeringsbedrijf Bregal Unternehmerkapital . Oprichter Paul van Abeelen van Isah en het huidige managementteam blijven medeaandeelhouders van het bedrijf. Met de ondersteuning van Bregal als meerderheidspartner wil Isah haar netwerk uitbreiden en de groei in de Nederlandse thuismarkt versnellen. De softwareleverancier wil daarnaast ook groeien in de Duitse regio en nog verder daarbuiten. Isah heeft in Bregal een ervaren en vindingrijke partner gevonden, die het bedrijf gaat helpen bij het uitvoeren van haar strategie om haar positie als de leidende softwareleverancier in de markt voor discrete productie uit te breiden. De transactie wordt naar verwachting aan het begin van 2022 afgerond.

Isah, opgericht in 1987 door Paul van Abeelen en Ludo Hessels, blijft haar softwareoplossingen op de markt brengen als een onafhankelijk bedrijf binnen Bregal. Dankzij een groot aantal enterprise-softwarepartnerships binnen haar huidige investeringsportfolio is Bregal in staat om de groeiambities van Isah in de toekomst te ondersteunen door het bieden van strategisch advies, resources en toegang tot een netwerk van toonaangevende industrie-experts. Als langetermijn-investeerder in proAlpha, een leidende Duitse mid-market ERP-softwareleverancier beschikt Bregal over significante expertise in ERP-oplossingen voor de discrete-productiesector. Oprichter en CEO Paul van Abeelen licht toe: “Met Bregal hebben we een ideale partner gevonden met gedetailleerde kennis van enterprise-software voor de productiesector, die volledig achter onze groeiplannen staat. Het partnership is een waarborg voor onze toekomstige ontwikkeling.”

Als onderdeel van de nieuwe partnerstructuur draagt Paul van Abeelen zijn rol van CEO over aan de huidige CCO Frank Groot, die al sinds 1997 bij Isah werkzaam is. Het volledige managementteam, bestaande uit Wim van Lemmen, Tim van Bergen, Arjen Verhoeff en Peter van Harten, blijft bij het bedrijf. Zij verhogen hun investeringen in Isah, samen met Paul van Abeelen en Bregal. Paul van Abeelen blijft het managementteam van Isah van dichtbij ondersteunen met een focus op strategie, productvisie en klanten.

Isah heeft de afgelopen jaren al een gestage groei doorgemaakt. Het doel van het partnership met Bregal is onder meer om de toekomstige ontwikkeling van Isah te helpen ondersteunen door te investeren in het team en de technologie met kapitaal en expertise. Bregal zal ook haar sectorexpertise in aangrenzende bedrijfssoftwaresegmenten inbrengen in het partnership. Toekomstige CEO Frank Groot voegt toe: “Ook de klanten van Isah profiteren van het nieuwe partnership. De flexibiliteit die we verkrijgen door de financiële kracht van Bregal en de mogelijkheden om hun netwerk te benutten, zullen Isah extra kansen geven om krachtige, nieuwe producten verder te ontwikkelen en ons serviceaanbod voor klanten te verbeteren. Het Isah-team kijkt er erg naar uit om met Bregal samen te werken.”