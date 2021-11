Processen kunnen altijd beter, bij elk bedrijf. Er zijn altijd mogelijkheden te snijden in de kosten of de opbrengsten te vergroten. Maar dat vergt wel diepgaand inzicht in die processen. De dashboardtechnologie van VSE Industrial Automation biedt dat. Levert dus geld op, aldus Radboud van Dusseldorp van de Zuid-Hollandse system integrator.

Rood als kleur om aan te geven dat er iets misgaat, is voor iedereen helder. Net als groen, om te duiden dat alles oké is. Maar verder is de inrichting van dashboards heel sterk persoons- en bedrijfsafhankelijk, weet Radboud van Dusseldorp. ‘De één geeft de voorkeur aan staafdiagrammen, de ander aan taartdiagrammen. Of alles moet in de huisstijl.’

De manier waarop data uit productielijnen gevisualiseerd worden, is één van de onderwerpen die de commercial technical manager van VSE bespreekt met klanten als het gaat over IPOS, het Intelligent Process Optimization System van de high-end engineeringsclub voor procesautomatisering in Schoonhoven. In die klantcontacten worden ook de doelgroepen bepaald. ‘Gaat het alleen om operators of mensen van de technische dienst of ook om teamleiders, sitemanagers en de ceo?’ Vervolgens komt aan bod wie welke informatie nodig heeft en hoe deze het best gepresenteerd kan worden.

Grondige risicoanalyse

Vaststellen welke informatie relevant en beschikbaar te maken is, vergt een diepgaand onderzoek naar de processen in de fabriek van de klant. ‘We doen een grondige risicoanalyse. Welke storingen doen zich voor, hoe vaak en wat is daarvan dan de impact: hoe lang is de downtime en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Gaat het bijvoorbeeld om een productiemachine in de semicon waarvan een uur stilstand in de tienduizenden euro’s loopt of om een productielijn voor wc-papier waarvan zonder hoge kosten altijd een grote voorraad aangehouden kan worden?’ Die informatie krijgen de specialisten van VSE van de manager of TD’er van de klant, maar ook de productieapparatuur vormt een belangrijke informatiebron. ‘De plc geeft ons doorgaans een goed inzicht in welke storingen zich door welke oorzaken hebben voorgedaan en wat daarvan de impact was.’

Welke kpi’s?

Zo wordt, in nauwe interactie met de klant, een top 5 of top 10 van te meten en te visualiseren zaken opgesteld en bepaald aan de hand van welke kpi’s die het beste te meten zijn. Storingen kunnen 1001 oorzaken hebben – technische maar ook personele. ‘Stel dat altijd tussen acht en tien uur ’s avonds de productiviteit van een lijn daalt. Wellicht wordt een bepaalde machine aan het eind van een dag te warm en moet die daarom lager gezet worden. Of een deel van de operators moet een taak uitvoeren waarvoor ze te weinig begeleiding krijgen. Het dashboard dient dan die kpi’s te tonen die bij de analyses de oorzaak duidelijk maken. Zo kunnen cijfers over de OEE (overall equipment effectiveness, red.) van alle machines in een productielijn verklaren welke machine de bottleneck vormt.’

Voorspellend onderhoud

Al die informatie zal voor betrokkenen zeker interessant zijn, maar primair is het natuurlijk de bedoeling stilstand te voorkomen of te verkorten dan wel de productiviteit te verhogen. Want dat vertaalt zich in geld. ‘IPOS biedt de mogelijkheid tot predictive maintenance – voorspellend onderhoud’, legt Van Dusseldorp uit. ‘Elke servomotor trilt, maar komen die vibraties boven een bepaald niveau dan gaat er een alarm af. Rood als die motor meteen vervangen moet worden, oranje als dat vervangen pas over enkele maanden hoeft, tijdens de kerst, als de fabriek toch stilligt en het dus geen downtime tot gevolg heeft.’

IPOS, toepasbaar op alle machines en productielijnen van de bekende platformen, levert dus financieel voordeel op. Van Dusseldorp concretiseert: ‘Bij Retourmatras versterkte het tonen van de performance per lijn het competitiegevoel, waardoor de prestaties omhooggingen. En analyse van de minst werkende lijn op onder meer mechanica, besturing en teamsamenstelling droeg bij aan een optimalisatie van 15 procent.’

Functiespecifiek

Vanzelfsprekend is een dashboard in te richten naar iemands functie. De ceo ziet bijvoorbeeld de productiviteit per fabriek, de plantmanager alleen de prestaties van de vestiging waarvoor hij verantwoordelijk is en de teamleider uitsluitend de performance van de lijnen waar hij over gaat, maar in veel meer detail. En zo’n dashboard kan bestaan uit grafieken, tabellen en wijzerplaten op een beeldscherm, tablet of smartphone, aangevuld met alarmpjes in de vorm van e-mails of automatische periodieke rapportages. Toegankelijk alleen vanaf de werkplek of juist ook remote.

Veilig

Een TD’er is er zeer bij gebaat als hij thuis zijn machines kan volgen, zodat hij op afstand kan zien of een storing vereist dat hij meteen naar de fabriek gaat of dat hij zich nog even kan omdraaien om het de volgende ochtend op te lossen. Maar een hacker moet natuurlijk geen toegang krijgen. ‘Daarom gebruiken wij EWON, hetzelfde superveilige systeem dat ook het betalen met je smartphone borgt. EWON is volledig ISO 27001-gecertificeerd. En het bedrijfsnetwerk van VSE scoort een 10 (‘erg laag risico’, red.) op de ThreadScan van ThreadStone Cyber Security’, aldus een trotse Van Dusseldorp.