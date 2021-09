Frans Looijen gaat het team van IPL advies versterken. Hij gaat in zijn nieuwe rol de maakindustrie ondersteunen met het digitaal transformeren en bedrijven begeleiden in het traject van selecteren, configureren en implementeren van ERP & PLM systemen: “Door standaardiseren en modulair acteren, heb je de beste kaarten in de hand om je klanten optimaal te bedienen”, aldus Looijen.

Frans Looijen heeft ervaring opgedaan in het supporten van het ontwikkel- en bouwproces van commerciële schepen binnen een grote globale scheepsbouwer, Damen. “Dankzij deze ervaring, die de brug slaat tussen business en IT, samen met zijn technische opleiding, weet hij wat er allemaal nodig is om een bedrijf te transformeren van een engineering-to-order naar een configure- to-order aanpak en de vertaling daarvan dat IT capabilities en eisen”, zo duidt IPL zelf het nieuwe teamlid.

Behalve in de scheepsbouw heeft Looijen ervaring in de kunststofsector. Daarin heeft hij een kunststoffen fabrikant geholpen in het “product” denken en het standaardiseren. Dit heeft geresulteerd in een reductie van engineering uren per order wat de levertijd heeft verkort en de kwaliteit op een niveau hoger heeft gebracht. “Hij is ervaren in de configuratie en implementatie van ERP & PLM systemen inclusief het demarcatie vraagstuk & integratie tussen deze systemen. Dit vanuit een business perspectief met daarbij het realiseren van de belangrijke brug naar het IT-component”, aldus IPL in persinformatie.

Het afgelopen jaar was Frans Looijen actief als consultant, om bedrijven te helpen de complexiteit van laag-volume/complexe producten te begrijpen en die ondernemingen vervolgens te transformeren naar een modulaire onderneming.