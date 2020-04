ERP-systemen zijn niet meer weg te denken uit maakindustrie en de logistieke dienstverlening. Een bedrijf kiest slechts echter eens in de 7 tot 10 jaar een nieuw systeem. In de periode staat de ontwikkeling van ERP-systemen bepaald niet stil. Ze kunnen steeds meer, maar er zijn nog steeds relevante verschillen, in specialisatie, functionaliteit, beschikbaarheid in de cloud en de leverancier(s) die het implementeren. IPL Advies verschaft actueel inzicht en kan ook assisteren bij de selectie en implementatie.

Daartoe hebben de adviseurs van IPL de afgelopen maanden 28 ERP-systemen geëvalueerd aan de hand van een diepgaande vragenlijst. Daarin is ingegaan op de belangrijkste eisen die vanuit de maak- en distributiebedrijven kunnen worden gesteld en de mogelijkheden die de modernste systemen nu bieden.

Klant niet op de hoogte van mogelijkheden

De belangrijkste nieuwe mogelijkheden zijn de integratie van ERP in de kantooromgeving en het volledige geautomatiseerd laten verlopen van de communicatie over orders en facturen met klanten en leveranciers. ‘Je kunt tegenwoordig heel gemakkelijk vanuit de ERP-omgeving emails versturen en ingekomen mails in het order- of projectdossier opnemen binnen ERP. En door de introductie van het SCSN-formaat (ontwikkeld binnen het Smart Industry-fieldlab Smart Connected Supplier Network, red.) kan de uitwisseling van berichten tussen verschillende ERP-systemen volautomatisch verlopen. Het handmatig verwerken van reguliere orders of het versturen van facturen is hiermee niet meer nodig’, aldus IPL-directeur Rob Geilleit. Die automatisering wordt door de klant in de maakindustrie nog niet uit eigen beweging als eis gesteld, veelal omdat die van de mogelijkheid simpelweg niet op de hoogte is. Dat geldt niet voor de beschikbaarheid van ERP in de cloud: ‘De klanten vragen er steeds meer zelf naar, omdat ze de voordelen zien van ‘een systeem buiten de deur’ en van de voortdurende updates die kostbare upgrade-projecten overbodig maken.’

Meer ERP-vraag als crisisstof is neergedaald

De supply chain-problematiek die de huidige corona-crisis met zich meebrengt vertaalt zich nog niet in extra vraag naar meer ERP-functionaliteit. ‘Veel bedrijven ervaren nu dat het noodzakelijk is tussenvoorraden aan te houden en bepaalde componenten bij meerdere toeleveranciers te gaan sourcen. Dit zal het supply chain management complexer maken, maar dat geeft nu nog geen aanleiding te investeren in ERP, om de supply chain beter te kunnen beheersen. Dat zal pas gebeuren als het meeste stof is neergedaald en ondernemers weer weten waar ze aan toe zijn.’

Boek en selectietool

De uitkomsten van het IPL-onderzoek zijn neergelegd in een meer dan 200 pagina’s tellend boek. Ook is er een selectietool mee ingericht waarin de gebruiker zijn eisen kan specificeren en dat hem inzicht verschaft in welke pakketten daar het best bij aansluiten. De tool is te vinden op erp-portal.nl, het boek te bestellen via online boekwinkels als Boekenbestellen.nl en managementboek.nl en Bol.com.